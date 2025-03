Lavoro, Osservatorio Inps: Dal 2004 età per la pensione salita di oltre 5 anni

Negli ultimi 20 anni l’età alla decorrenza del pensionamento di vecchiaia nel settore privato (inclusi i trattamenti anticipati) è aumentato di oltre 5 anni passando dai 59,8 anni in media nel 2004 ai 65,1 medi del 2024. E’ quanto emerge dall’ultimo Osservatorio Inps sulle pensioni vigenti e liquidate. Il dato considera quindi sia il pensionamento di vecchiaia (nel 2024 a 67 anni) sia quello in anticipo sull’età di vecchiaia basato sui contributi versati (come Quota 103 e l’anticipata indipendente dall’età a 42 anni e 10 mesi di contributi). I dati tengono conto degli aumenti legati all’aspettativa di vita e di quelli decisi per ridurre l’impatto del pensionamento anticipato ma anche delle flessibilità introdotte in questi venti anni come i cosiddetti “scalini” e le varie quote tra contributi e anni di età come Quota 100. Nel 2023 l’età media di pensionamento di vecchiaia (compresa l’anticipata) era stata di 64,7 anni.