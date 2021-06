Lavoro: P.Chigi, 13 settimane cig straordinaria per aziende in tavoli crisi

(Adnkronos) – Non solo le aziende che hanno tavoli aperti al Mise – come era stato ipotizzato in un primo momento – ma sarà possibile chiedere ulteriori 13 settimane di cassa integrazione gratuita anche per quelle aziende che hanno terminato gli ammortizzatori. La proposta, a quanto si apprende, è stata avanzata dal ministro Andrea Orlando durante la cabina di regia con il premier Mario Draghi. Una proposta che riguarda una platea molto più vasta di aziende, in linea con la ricerca di trovare strumenti alternativi ai licenziamenti. Sarà possibile fare richiesta entro il 31 dicembre.