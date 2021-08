Lavoro: Paglia (Si), ‘contro delocalizzazioni serve legge efficace non pannicelli caldi’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Dicono che qualora l’Italia si dotasse di un sistema di protezione dai licenziamenti collettivi per cessata attività, le imprese straniere cesserebbero qualsiasi investimento nel nostro Paese. Il ragionamento ha la forza della tautologia, in un contesto viziato da trent’anni di dibattito pubblico orientato nella direzione della massima flessibilità, ovvero precarizzazione, del lavoro, approdato nell’abolizione dell’Articolo 18 (governo Renzi). Il loro principio cardine è che l’occupazione possa svilupparsi solo in assenza di tutele”. Lo afferma il responsabile nazionale economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia in un articolo pubblicato oggi dal Manifesto.