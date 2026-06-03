Lavoro, per il bando Isi Inail 2025 oltre 13mila richieste di finanziamento

Si è conclusa la fase di registrazione delle domande per il Bando Isi 2025, che ha visto la presentazione di 13.496 richieste di finanziamento da parte di imprese operanti su tutto il territorio nazionale. Nato nel 2010, il bando Isi è uno strumento strutturale delle politiche per la prevenzione, grazie ai finanziamenti a fondo perduto destinati alle aziende che adottano soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali per aumentare gli standard di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. A breve saranno pubblicati gli elenchi cronologici No click day (Ncd), nei quali confluiscono tutte le 7.137 domande presentate per Isi Generalista (assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4) e le domande relative all’asse 5.1 della Regione Sardegna (15) e all’asse 5.2 della Regione Liguria (2). I titolari delle restanti domande relative agli assi 5.1 (micro e piccole imprese agricole) e 5.2 (giovani agricoltori) dovranno invece partecipare alla procedura valutativa a sportello (click day), secondo le regole tecniche e le tempistiche riportate nella tabella temporale per l’invio della domanda tramite sportello informatico. Rispetto all’edizione precedente di Isi, per le domande ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione si registra un incremento della richiesta di finanziamento di circa il 10,4%, determinato anche dall’introduzione, in via sperimentale, degli interventi aggiuntivi rispetto al progetto principale. In linea con la crescente attenzione verso la prevenzione sistemica e la promozione della cultura della sicurezza, emerge inoltre una significativa crescita delle richieste di finanziamento presentate per l’asse 1.2, dedicato ai modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per il quale risultano ammesse circa 1.300 domande.

Il raggiungimento di tali risultati è stato possibile grazie ai nuovi parametri di configurazione del bando e all’introduzione di punteggi aggiuntivi volti a premiare le imprese certificate che operano nel rispetto di standard elevati di qualità, legalità e sicurezza sul lavoro. Nella sezione che raccoglie gli strumenti informativi su Isi sono disponibili alcuni video tutorial per agevolare la comprensione delle fasi successive della procedura, dal download del token per l’invio della domanda tramite lo sportello informatico al riepilogo delle operazioni da compiere in occasione del click day.