Lavoro, professionisti dell’economia circolare: 10 borse di studio per laureati

Formare giovani professionisti nel campo dell’economia circolare e della sostenibilità. È con questo obiettivo che Erion Weee, Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), il Cdca – Centro di documentazione sui conflitti ambientali e il Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali di Enea lanciano il progetto ‘Training for Circularity – Borse di Studio (Weee edition)’: 10 borse di studio per laureati pensate per promuovere nuove professionalità nel settore dei Raee e del green marketing. Il programma di formazione della durata di 12 mesi interessa 5 differenti profili di studio e lavoro, sul tema della circolarità nella filiera delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche – dall’eco-design al trattamento dei Raee, così da garantire il recupero efficiente di risorse – e nel settore comunicazione, marketing e fundraising per la sostenibilità e la circolarità. Gli assegnatari delle borse di studio, selezionati sulla base di titoli ed esami conseguiti, saranno accolti e formati da Enea, presso il Centro ricerche Casaccia di Roma, e Cdca e seguiti in tutto il percorso da esperti del settore delle due realtà ospitanti e del Consorzio Erion Weee.

Il progetto ‘Training for Circularity – Borse di Studio (Weee edition)’: fa parte del programma di comunicazione ‘DireFareRaee’, fortemente voluto e approvato nei mesi scorsi dal CDA di Erion Weee, che prevede numerose iniziative di sensibilizzazione nel biennio 2022 – 2023. Il progetto è co-coordinato e gestito dal CDCA, centro studi indipendente editore della testata giornalistica EconomiaCircolare.com.