Lavoro, ricerca Changes Unipol: napoletani i meno appagati in Italia. Soddisfatto soltanto il 56%

Il Consiglio dei ministri tenutosi lunedì 1° maggio ha messo a punto un nuovo decreto-legge, che rende effettivo un taglio delle tasse in busta paga per i redditi medio-bassi. Proprio in merito al rapporto degli italiani con il lavoro, Changes Unipol ha realizzato una nuova ricerca, elaborata da Ipsos, sul rapporto dei napoletani con il lavoro, quello attuale (per chi lo ha) e quello desiderato, analizzando aspetti quali il livello di soddisfazione per la propria occupazione e retribuzione, la propensione al cambiamento, i fattori per la scelta di un nuovo lavoro e le aspirazioni in termini di work-life balance.

Complessivamente, a Napoli solo il 56% dei lavoratori si dichiara molto (9%) o abbastanza (47%) soddisfatto del proprio lavoro, il dato più basso tra le città metropolitane d’Italia, mentre il 37% esprime insoddisfazione. A livello di retribuzione, il 58% dei napoletani si ritiene soddisfatto dello stipendio, più che al Nord e al Centro (47%).

Il primo dato significativo che emerge dall’indagine è quello relativo all’insoddisfazione dei lavoratori per la propria retribuzione: il 42% ritiene il livello del proprio stipendio poco o per nulla soddisfacente, mentre l’altra parte si dichiara abbastanza o molto appagata (58%).

In una lettura più ampia, a Napoli il livello di retribuzione è meno soddisfacente rispetto alle altre aree del Sud e Isole, come Bari e Cagliari, dove la soddisfazione è superiore al 65%. Invece, resta superiore alle zone sia nel Nord che nel Centro Italia, dove i soddisfatti scendono al 53%. Questa differenza è legata a un costo della vita più contenuto rispetto ad altri territori.

La retribuzione è il primo criterio di scelta nella valutazione di un’offerta di lavoro

Non è, quindi, sorprendente constatare che la retribuzione rappresenti il criterio di scelta più rilevante per valutare un’offerta di lavoro: viene, infatti, indicato dal 38% di coloro che lavorano, ma ha un’incidenza minore rispetto alle altre città italiane (50%).

Importanti sono anche il ruolo offerto (indicato dal 35%), il coinvolgimento e la motivazione che l’azienda offre (24%), così come il fattore work-life balance (24%), tema sensibile soprattutto per i Millennials. Si evidenzia il tema della carriera, che a Napoli risulta essere un fattore con un’incidenza superiore alla media: infatti, la possibilità di fare veloci avanzamenti di carriera è indicata come driver dal 21% contro una media nazionale del 13%. Nella ricerca di un nuovo lavoro, anche le occasioni di formazione messe a disposizione dall’azienda rappresentano un driver significativo, indicato dal 14%.

Un lavoratore su 2 è alla ricerca di una nuova occupazione

Napoli è la città italiana dove attualmente si cerca più lavoro. Infatti, complessivamente il 51% dichiara di essere alla ricerca di un nuovo lavoro, chi con una ricerca attiva (23%) e chi con un approccio attento alle nuove opportunità (28%).

centro, titolo di studio, tenore di vita, professione e nucleo familiare. Sono state realizzate 1.720 interviste, condotte mediante metodo Cawi (Computer Assisted Web Interviewing: metodologia di raccolta dati che si basa sulla compilazione di un questionario via web).

Tra coloro che lavorano, poco meno di 1 su 3 (il 31%) sarebbe disponibile a trasferirsi all’estero per accettare una proposta di lavoro.

I motivi per lasciare il posto

In caso di cambiamento, i motivi di abbandono dell’attuale posto di lavoro sono nel 37% dei casi l’arrivo di un’offerta di lavoro migliorativa o comunque molto allettante, seguito da una retribuzione non adeguata (26%), ritmi di lavoro troppo pesanti (24%), clima aziendale non soddisfacente o cattivi rapporti interni (22%) e scarse possibilità di carriera (20%). Soltanto il 13% cambierebbe per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata e solo l’11% perché ha una forma contrattuale non soddisfacente.

La modalità preferita, nel 56% dei casi, è quella ibrida (ufficio + remoto)

Tra i desiderata legati all’occupazione, la modalità di lavoro preferita è di gran lunga quella ibrida (ufficio + lavoro da remoto), indicata nel 56% dei casi, a fronte di un 24% di lavoratori che vuole invece lavorare al 100% in presenza. Il 20%, invece, vorrebbe idealmente un lavoro al 100% da remoto.

Sette napoletani su 10 soddisfatti dell’equilibrio tra lavoro e vita privata

Se soltanto il 16% si dichiara “molto” soddisfatto per il suo work-life balance, complessivamente 7 su 10 esprimono un giudizio positivo su questo aspetto di equilibrio tra vita lavorativa e vita privata (72%).

Ma soltanto il 7% dei lavoratori accetterebbe di rinunciare subito ad una piccola percentuale della retribuzione per migliorare il proprio work-life balance: una quota che sale al 25% se si include anche chi sarebbe disposto certamente a farlo, ma in futuro.

L’idea della settimana lavorativa corta, a parità di ore complessive e stipendio, infine, è ovviamente molto appealing, visto che il 38% si dichiara “molto” interessato, percentuale che cresce all’87% se si considerano anche gli “abbastanza” interessati.