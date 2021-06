Roma, 27 giu (Adnkronos) – “Rivedere reddito di cittadinanza: anomalie e criticità da molti imprenditori. Anziché un sostegno in attesa di lavoro, spesso è motivo per rifiutare impieghi. L’estate dovrà essere grande opportunità per far ripartire turismo e l’Italia. Servono soluzioni ragionevoli ed efficaci. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.