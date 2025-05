Lavoro, Schlein: Meloni continua a mentire, subito salario minimo

Roma, 30 apr. (askanews) – “Meloni continua a raccontare il paese delle meraviglie che purtroppo non c’è, non ci sono più scuse, c’è da stare accanto a questi lavoratori e queste lavoratrici e ai sindacati che si battono per migliorare i salari in Italia”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a Forlì, al presidio dei lavoratori della ditta Giuliani.

La segretaria Pd è tornata a chiedere di calendarizzare “subito” il salario minimo, aggiungendo: “Non ci sono più scuse. Giorgia Meloni non può continuare a mentire come ha fatto ancora oggi sulla questione salariale raccontando un paese che non c’è, raccontando che non c’è un problema salariale e che i salari stanno aumentando”.

Al contrario “i dati dell’Istat, soltanto ieri, ci dicevano che invece i salari sono ancora più bassi dell’8% rispetto al 2021. Come si fa adire che le famiglie e i lavoratori stanno recuperando potere d’acquisto quando abbiamo anche il costo delle bollette più care d’Europa e i lavoratori le pagano tre volte! Quando gli arrivano a casa bollette triplicate! Quando vanno a fare la spesa e l’inflazione gli fa fare più fatica a comprare ogni prodotto! E quando le aziende entrano in difficoltà e per i costi dell’energia mettono i lavoratori in cassa integrazione”.