Lavoro: Serracchiani-Di Giorgi, ‘bene governo su legge mondo spettacolo’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Accogliamo con soddisfazione la notizia che il governo, in particolare i ministri Franceschini e Orlando, stiano raccogliendo le sollecitazioni ed il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi in Parlamento, sia con specifiche proposte di legge, che nelle commissioni Lavoro e Cultura, a sostegno del mondo dello spettacolo cosi duramente colpito dagli effetti della pandemia Covid-19”. Lo dichiarano le deputate Debora Serracchiani, capogruppo Dem alla Camera, già presidente della commissione Lavoro e Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura.