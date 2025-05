Lavoro, sì alla legge per la partecipazione dei dipendenti agli utili d’impresa

Il 14 maggio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa, trasformandolo in legge dello Stato. Il provvedimento, originato da una proposta di iniziativa popolare promossa dalla Cisl, era già stato modificato e approvato dalla Camera il 26 febbraio. Il testo ha ottenuto 85 voti favorevoli, 21 contrari e 28 astensioni.

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che si tratta dell’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione italiana. Ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione tra imprenditori e lavoratori, considerandola strategica per il rafforzamento delle imprese e la formazione della forza lavoro. Calderone ha dichiarato: “Oggi è stata scritta una pagina storica. Siamo felici di aver accompagnato il processo di approvazione della norma”.

Il disegno di legge prevede che i lavoratori possano partecipare alla gestione delle imprese, con alcune limitazioni: sono escluse le banche e le partecipate pubbliche, e non è prevista una quota minima fissa nei consigli di sorveglianza delle imprese con sistema dualistico. Inoltre, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai consigli d’amministrazione sarà determinata dagli statuti societari, se prevista dai contratti collettivi.

Dal punto di vista fiscale, per il 2025 viene elevato da 3.000 a 5.000 euro lordi il limite dell’importo complessivo cui si applica l’imposta sostitutiva del 5%, in caso di distribuzione ai dipendenti di una quota degli utili d’impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

Le reazioni al provvedimento sono state contrastanti. La Cisl ha accolto con entusiasmo la nuova legge, definendola una “pagina storica”. Al contrario, Cgil e Uil hanno espresso critiche, sostenendo che il testo è stato svuotato dei suoi contenuti originari. Le opposizioni hanno manifestato perplessità: il Partito Democratico si è astenuto, accusando la maggioranza di aver stravolto il provvedimento; il Movimento 5 Stelle ha parlato di “maquillage normativo”; Alleanza Verdi e Sinistra ha affermato che “i lavoratori non toccano palla”.

In conclusione, l’approvazione della legge rappresenta un passo significativo nel tentativo di rafforzare la collaborazione tra lavoratori e imprese, sebbene le critiche sollevate evidenzino la necessità di monitorare attentamente l’applicazione concreta delle nuove disposizioni.