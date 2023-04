Lavoro, taglio del cuneo fiscale sale al 4%

“Proprio il primo maggio, festa dei lavoratori, il consiglio dei ministri prenderà ulteriori decisioni riguardo il lavoro. Il costo troppo elevato del cuneo fiscale limita il potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori dipendenti e appesantisce gli oneri delle aziende. Per questo il Governo intende incrementare il taglio del cuneo fiscale nel 2023, già previsto nel Documento di Economia e Finanza, portandolo al 4 per cento ed accrescere ancora il taglio fino al 5 per cento nel 2024″. Lo ha dichiarato al Tg2 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.