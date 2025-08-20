Lavoro, tra i giovani alla prima occupazione spopola l’IA

L’uso dell’intelligenza artificiale è molto diffuso tra i lavoratori alla prima occupazione: il 65% dichiara di utilizzarla e la metà di questi lo fa di propria iniziativa, mentre l’altra metà utilizza strumenti forniti dal datore di lavoro o una combinazione dei due. Tra gli utenti, il 79% utilizza strumenti di IA almeno una volta alla settimana, con una percentuale che raggiunge l’89% nel settore tecnologico. Più di un terzo degli intervistati (37%) ha dichiarato di utilizzare l’IA quotidianamente. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Generation, un’organizzazione senza scopo di lucro. Il rapporto, intitolato ‘AI at Work: A Global Entry-Level Perspective’, è stato elaborato con il sostegno della MetLife Foundation e si basa sulle risposte di oltre 5.500 ex studenti di Generation in tutto il mondo che hanno conseguito la laurea nel 2023 e nel 2024. L’uso dell’IA da parte delle donne è inferiore a quello degli uomini: il 53% delle donne, in tutti i settori, dichiara di utilizzarla sul lavoro, contro il 76% degli uomini. Questo divario si riduce se si considera specificamente il settore tecnologico: in questo caso, l’80% delle donne dichiara di utilizzare l’IA, contro l’86% degli uomini. Le differenze settoriali sono significative. Nei settori della tecnologia, dell’assistenza clienti e delle vendite, l’adozione da parte degli uomini è superiore a quella delle donne: 87% contro 80% rispettivamente.