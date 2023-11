Lavoro, uno studio rivela quali sono le professioni più richieste dei prossimi anni

Ingegneri industriali e gestionali (più 6,8 per cento), Fisici (più 4,5 per cento), imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle persone (più 4,5 per cento), specialisti dell’organizzazione del lavoro (più 3 per cento) psicologi dello sviluppo e dell’educazione (più 2,4 per cento), paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (più 2 per cento).

Sono queste le principali professioni del futuro, quelle che vedranno aumentare di più le richieste sul mercato del lavoro italiano nei prossimi anni. A tracciare un quadro la nuova edizione dello studio “Il futuro delle competenze nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, realizzato da EY, ManpowerGroup, e Sanoma Italia. Dall’altra parte, meno richiesti saranno venditori a distanza (meno 6,3 per cento), centralinisti (meno 6 per cento) addetti nei call center (4,1 per cento), professioni destinate a scomparire. Così come a ridursi sensibilmente saranno gli addetti ai servizi pubblici per il rilascio di certificati (meno 3,9 per cento), alla vendita di biglietti (meno 2,3 per cento), alla contabilità (meno 1,7 per cento).

“Prevediamo che nel prossimo decennio i profili la cui domanda registrerà una maggior crescita sono sì legati alla pervasività della tecnologia, ma anche alla progettazione di nuovi modelli di lavoro e di collaborazione tra le persone”, spiega Donato Ferri, EY Europe West Consulting managing partner. “La cosiddetta sfida dello human-in-the-loop richiede che dovranno essere sempre gli umani a governare lo schema di gioco e, ancora più importante, a definire gli orizzonti di significato del valore del lavoro”.