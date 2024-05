L’Avversario, Spalletti protagonista dell’ultima puntata stasera su Rai 3

L’ultima puntata de “L’Avversario”, in onda questa sera alle 23.15 su Rai 3, alle porte del campionato Uefa Euro 2024, è dedicata al Ct della Nazionale Luciano Spalletti, per ripercorrere la sua carriera attraverso una prospettiva nuova: il racconto dei suoi più acerrimi avversari, siano essi persone in carne ed ossa o demoni interiori. Aneddoti inediti, ricordi mai confessati, piacevoli e dolorosi, all’interno di una narrazione avvincente arricchita dalle preziose immagini delle Teche Rai e da interviste esclusive ad amici e compagni di squadra. Marco Tardelli è andato a trovarlo tra le colline del Chianti per raccogliere le sue sensazioni a poche settimane dal campionato europeo Uefa Euro 2024, in partenza il prossimo 14 giugno. Il soggiorno nella tenuta di famiglia di Spalletti offrirà a Tardelli l’occasione di fare la conoscenza degli animali allevati dal CT della Nazionale, di riflettere sulle analogie tra il lavoro nei campi agricoli e quello nei campi da calcio e di ripercorrere le varie fasi della sua carriera dell’allenatore. Il primo avversario di Luciano Spalletti è stato il calcio professionistico che a lungo non ha riconosciuto il suo talento, visto che è arrivato a giocare in C1 solo a 26 anni, notato da Gian Piero Ventura, per poi terminare la sua carriera calcistica all’Empoli nel 1993.