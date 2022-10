L’avvertimento di Putin all’Italia e le manovre Nato nel Mediterraneo. Rischi e opportunità per la Penisola

La minaccia di Putin di passare all’utilizzo di armi atomiche e scatenare così una guerra mondiale pronunciata mercoledì, è sembrata tutt’altro che una boutade. Il pretesto, che rende bene l’idea dell’animo dello Zar, è che Zelensky starebbe preparando uno strumento di offesa particolarmente efficace, la bomba cosiddetta sporca. L’aggettivo serve a descrivere un ordigno di tipo tradizionale a cui sono stati aggiunti elementi nucleari. C’è un precedente in quanto sta accadendo in una favola di Fedro, il lupo e l’agnello. Essa narra di come il primo redarguisse il secondo perché gli sporcava l’acqua del ruscello che beveva, evento impossibile stando quest’ultimo dalla parte inferiore dell’alveo in cui scorreva. Comportamento analogo è quello della Russia, che da mesi sta continuando a bombardare senza nessun motivo scatenante, ma solo per bramosia imperialista, l’Ucraina. Nel contempo l’ Armata Rossa sta compiendo ogni genere di violenza nei confronti di quella popolazione, commettendo un vero e proprio genocidio. A fronte di tanto lo stesso Putin annuncia che l’ ipotesi che si possa innescare un conflitto nucleare mondiale diventa sempre più probabile. Guardando negli occhi quello zar da operetta si nota una luce di follia o quanto meno scatenata da un alto tasso alcolico nel sangue, entrambi tutt’altro che rassicuranti. Il timore a occidente per quel che può succedere aumenta così a dismisura. Dice infatti la voce dei campi che le botte date dai ciechi sono particolarmente pericolose perché chi sta per riceverle non riesce a intuire neppure minimamente quale parte del corpo colpiranno. Tale riflessione riguarda tutti i popoli del versante occidentale del mondo e in maniera particolare l’ Italia per una presunta esclusione fatta da Roma nei confronti di Mosca. Non avrebbe, a detta di quella squadraccia, invitato i suoi oligarchi ai lavori sul controllo della proliferazione delle armi nucleari che si stanno svolgendo nella città eterna.. Nella comunicazione di mercoledì in TV fatta da Putin, l’Italia è stata citata esplicitamente come “nazione ostile” e il tutto è stato arricchito da avvertimenti minacciosi. Tra quei proclami e le proposte irrinunciabili fatte dai mafiosi, sono riscontrabili solo alcune sfumature. La risposta italiana per opera del ministro degli esteri Tajani al suo omologo russo Lavrov non si è fatta attendere. È stata ferma e risoluta nel contestare integralmente le accuse rivolte dallo Zar al Fuoco di Russia. Intanto la NATO ha iniziato una esercitazione militare nelle acque di fronte alla penisola. Come sta accadendo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, quell’alleanza ne sta dando notizia in lungo e in largo anche fuori del bacino del Mediterraneo. Ancora una volta, già accadde nell’immediato dopoguerra e non solo, il punto di riferimento militare degli Usa in Europa è l’Italia. Sicuramente quanto prima si assisterà a una levata di scudi antiamericana che additerà quel paese come guerrafondaio, con una colpa in più, quella di far esporre all’Italia il petto a est. Con notevoli conseguenze economiche negative, aggiunte al pericolo di diventare bersaglio di possibili azioni di guerra. Sarebbe ancora una volta un’azione miope e superficiale in quanto messa in piedi senza tenere nella dovuta considerazione il legame a doppio filo tra le due realtà geopolitiche. Esso risale al secolo scorso con prodromi già alla fine dell’altro. Basti pensare solo all’importanza delle rimesse degli emigrati di quei tempi alle famiglie rimaste in patria per avere un fumus della dinamica della loro collaborazione, seppur non disinteressata. Aggiungendo gli effetti del Piano Marshall e degli altri aiuti ricevuti, si ha l’idea precisa di quanto valga ancora oggi per l’Italia l’aver aderito dalla prima ora al Patto Atlantico. Il Governo appena insediato ha ricevuto per il tramite della Premier un augurio di buon lavoro accompagnato da un implicito cenno di gradimento da parte del Presidente Biden subito dopo il giuramento. Ci sono tutte le premesse perché l’export italiano verso quel paese possa crescere ancora. Sarebbe più che opportuno per cercare di compensare quello che è andato perso verso la Russia dopo l’applicazione delle sanzioni. Quanto esposto fa pensare che in Italia, dove sono disponibili sia calce e mattoni che bravi muratori per continuare a costruire, occorra solo che il committente, cioè il governo, dica con la massima semplicità cosa vuole che si realizzi per far uscire il Paese dal fosso in cui é caduto.

Se ciò accadrà, il resto per completare l’opera seguirà normalmente e naturalmente.