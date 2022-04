L’avvertimento mafioso del capo del Cremlino all’Occidente

Se proprio si vuole dare una qualifica al comportamento di Putin e dei suoi accoliti oltre quella di assassini spietati, falsi e pretestuosi, probabilmente quella che più si adatta loro è la definizione di incivili e non in grado di relazionare con il resto del mondo. Come l’omuncolo torbido che conduce lo sgangherato carro del paese che pretende di tenere a redini strette, finora purtroppo riuscendo nel suo intento, ha accolto e trattato il segretario generale dell’ONU Gutierrez, lo fa retrocedere nell’evoluzione della specie a livello di rettile velenoso oltreché infido. Quella accoglienza è stata solo la prima parte della indescrivibile via crucis che, con coraggio e grande senso del dovere, ha appena concluso il rappresentante delle nazioni unite. Si è recato, pur consapevole del pericolo a cui andava incontro, prima a Mosca e poi a Kiev. Nella prima città, l’infelice replica di Taras Bulba con uso di yacht e di altri costosi gadget in versione maxi, ha trattato quel personaggio per ipotesi super partes, peggio di come si sarebbe comportato con una delle anime morte costrette a soggiacere ai suoi aut aut. Lo ha congedato, come è noto, con un nulla di fatto nè di fattibile.Come se non fosse stata sufficiente questa infamia, nelle ore successive ha inviato aerei nel cielo di Kiev per bombardare il centro di quella città, nel quartiere dove alloggiava Gutierrez. Come da programma, era quella città la seconda tappa del suo viaggio dove, alcune ore dopo quell’incursione, sarebbe stato a colloquio con Zelensky. Il ministro degli esteri russo Lavrov, con una excusatio non petita, ha farfugliato una serie di scuse senza un briciolo di corrispondenza con la realtà dei fatti. Sono state dello stesso tipo di quelle che in campagna vengono definite poverelle. Del resto Putin e il suo fido scudiero Lavrov altro non sono, a pieno titolo, che dei poveri derelitti. Con una nota di colore: il sedicente ministro degli esteri da gita al mare ricorda molto da vicino Sir Bees, il serpente con tratti umani che fa da consigliere al Re Giovanni, nel famoso cartoon di Disney Robin Hood. Volendo essere obiettivi fino in fondo, quest’ultimo ha tentato invano di inviare all’ Occidente in toto, con impudenza non comune, un avvertimento, di tipo mafioso o camorristico che definir lo si voglia, tanto l’uno vale l’altro, è stato organizzato, con perfidia non comune, dal suo datore di lavoro. Intanto la situazione economica dell’occidente manda segnali negativi sempre più forti e sempre più ravvicinati. Volendo concentrare l’ attenzione sui fatti di casa propria, l’Italia, si deve prendere atto con forte apprensione dell’impegno di contrasto indiscutibilmemte forte del governo. Tanto per cercare di arginare l’ esondazione dei fondamentali dell’economia, causata da fatti completamente estranei all’operare degli italiani. Gli stessi hanno dato ai comportamenti dell’intero sistema produttivo connotazioni proprie di un’economia di guerra. Con atteggiamento molto simile al personaggio Umberto D di Vittoro De Sica, tanta gente si accorge che per la spesa settimanale occorrerebbe il doppio dei soldi che bastavano anche durante la pandemia. Pertanto è costretta a rinunciare all’acquisto di parte dei beni di prima necessità, rimandandolo a tempi migliori, facendo voti che arrivino e al più presto. È evidente che ha preso il via un ciclo comportamentale che rimanda senza indugi a modi di vivere consueti nella prima metà del secolo scorso, durante e dopo i due conflitti mondiali. In cuor suo, chiunque è avanti con gli anni, ricorderà qualcosa in merito, quanto meno per averne sentito parlare dagli anziani di casa. Più precisamente, dell’ uso di far risuolare le scarpe dal ciabattino fino a tre volte, di far rivoltare gli abiti lisi dal sarto, di far rinnacciare la biancheria intima da chi avesse saputo appena tenere un ago in mano e così via. Solo per confermare quanto fossero diffuse in ogni classe sociale quelle pratiche, può essere utile nonché gradevole per il lampo di magnesio che accende su un Paese ancora regno e a forte vocazione agricola, una pagina del diario di Giustino Fortunato. Annotava il più che parco economista e parlamentare lucano su quel foglio la descrizione e il numero di indumenti e calzature che da Roma aveva spedito per pacco postale al suo amministratore, poco più di un fattore evoluto, che aveva cura delle sue proprietà a Rionero in Vulture. Durante il ventennio fascista fu sperimentata l’autarchia, consistente nel tentare di fare in casa le imitazioni più o meno assimilabili a quanto fino a allora importato. Bastino a dare un’idea la cicoria usata come succedanea del caffè e di un particolare tipo di cartone per realizzare valigie e bauli. Quegli stessi che, legati con lo spago, avrebbero accompagnato gli emigranti che partivano con i basamenti per terre assai lontane. Per quanto immagini romantiche, mai si sarebbe pensato che la storia avrebbe potuto presentare un loro remake. Fin qui, seppure con rincrescimento, il ritorno al passato appena illustrato sarebbe potuto essere accettato, con l’ augurio che rimanesse isolato e di breve durata. Molti segnali fanno capire che non è impossibile che il trend attuale possa avviarsi verso qualcosa di simile a quello di talune realtà sudamericane, meglio note come repubbliche delle banane. Il che apparirebbe come uno smacco alla civiltà occidentale, prodotto peraltro da una cultura liberticida che, pur avendo ricevuto clamorose smentite ai suoi principi anche per la costruzione solamente teorica, continua a minacciare il corretto modo di vivere con risultati inevitabilmente negativi, sempre reiterati invano e meno male. Dritti alla metà, allora, con l’ augurio di arrivare sani e salvi al traguardo.