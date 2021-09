Lazio: Corte dei conti, ‘criticità su assunzioni, da Consulta indicazioni integrabili’

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “L’istruttoria svolta in materia di “spesa del personale” ha evidenziato talune criticità in sede di prima applicazione della nuova disciplina sulle capacità assunzionali, anche in riferimento alle modalità di calcolo dei risparmi da turn over”. E’ quanto emerge dalla relazione d’udienza sdi Giuseppe Lucarini durante il rendiconto generale della regione Lazio esercizio finanziario 2020 della Corte dei conti in cui sul punto si rimarca come “il recente arresto della Corte Costituzionale (sentenza n. 173 del 23 luglio 2021) ha fornito utili indicazioni interpretative che verranno integrate con il presente giudizio di parifica in modo da offrire all’apparato regionale un quadro normativo quanto più chiaro possibile sulle capacità assunzionali effettivamente disponibili per i prossimi esercizi e, comunque, sino all’obiettivo superamento del problema relativo alla copertura finanziaria della spesa per il rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, di cui si è innanzi riferito”.