Lazio-Milan 0-1, gol di Okafor nel finale. Tre espulsi tra biancocelesti

(Adnkronos) –

Il Milan vince 1-0 sul campo della Lazio oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di Okafor, a segno all’88’. La vittoria consente alla formazione allenata da Pioli di salire a 56 punti, a -1 dal secondo posto occupato dalla Juventus. La Lazio chiude in 8 uomini. All’espulsione di Pellegrini, che rimedia il cartellino rosso al 57′, si aggiungono nei minuti di recupero quelle di Marusic e Guendouzi. I biancocelesti rimangono a quota 40 e rischia di perdere terreno nella corsa all’Europa.

La prima grande occasione della partita è dei padroni di casa con Vecino all’8′. Su azione d’angolo spizzata di Felipe Anderson per la deviazione in area dell’uruguaiano che manda di un soffio a lato. All’11’ ci prova Zaccagni dalla distanza ma il suo tiro è troppo centrale e Maignan para senza particolari problemi. Al 12′ clamorosa incomprensione tra Florenzi e Maignan: il terzino sbaglia a toccarla sull’uscita del portiere che va a franare su Castellanos: protesta dei padroni di casa ma l’arbitro Di Bello fa continuare. Al 17′ si fa vedere Giroud che prova lo stacco di testa dopo un cross dalla destra, ma non riesce a indirizzare la sfera verso la porta.

Al 22′ Sarri protesta per una rimessa laterale assegnata al Milan e l’arbitro lo ammonisce: il tecnico biancoceleste era diffidato e salterà il prossim match con l’Udinese per squalifica. Al 36′ i rossoneri cercano uno schema da corner che non esce, ma sulla respinta arriva il tentativo al volo di Pulisic che non inquadra la porta di poco. Al 39′ tentativo di fuori area di Luis Alberto, Maignan para in due tempi. Nel recupero arriva l’occasione migliore per il Milan della prima frazione. Azione rapida dei rossoneri che si sviluppa sul lato destro: Florenzi gli porta via l’uomo e Pulisic si accentra per calciare di sinistro, bravo Provedel che alza la traiettoria in angolo.

In avvio di ripresa, al 3′ Leao prova a sorprendere Provedel dalla distanza ma la sua conclusione non trova la porta. Al 5′ Lazio in attacco, la palla messa in mezzo da Guendouzi e respinta in qualche modo dalla difesa rossonera, il Milan parte in contropiede e qualche metro fuori dell’area Pellegrini stende irregolarmente in scivolata Pulisic e prende il giallo. Sette minuti dopo Pellegrini subisce un’altra ammonizione e lascia i suoi in dieci uomini: L’ex terzino della Juventus chiede di far uscire la palla dopo uno scontro di gioco dei compagni, Pulisic scappa via e lui lo trattiene: l’arbitro estrae il secondo giallo e lo espelle. Grandi protesta da parte laziale e giallo anche per Romagnoli.

Al 20′ bella azione dei rossoneri, con l’appoggio centrale per il sinistro di Giroud che calcia centrale, graziando gli avversari. Al 28′ chance per gli ospiti: diagonale di Reijnders, ben servito sul taglio da Calabria, palla deviata e Okafor che non ci arriva di un soffio. Alla mezz’ora la Lazio risponde in contropiede, con Isaksen che riesce a passare in mezzo per Immobile che calcia fuori da pochi passi. Un minuto dopo gol annullato al Milan: gli ospiti sfondano sulla sinistra con Leao che mette la palla in mezzo e, complice una deviazione, beffa Provedel per il vantaggio. Il Var, però, lo annulla per offside. Al 37′ Reijnders prova una conclusione difficile dal vertice destro dell’area di rigore: palla che termina fuori di poco.

Al 43′ arriva il gol partita per il Milan. Grande azione personale di Theo Hernandez che serve Leao: appoggio centrale per Okafor e primo tentativo respinto da Provedel, sulla ribattuta Gila mura Giroud ma arriva il terzo tiro di Okafor che piega le mani del portiere. Nel recupero arrivano altre due espulsioni per i capitolini: prima Marusic, reo di qualche parolina di troppo all’arbitro dopo un fallo, poi Guendouzi per un fallo di reazione su Pulisic.