Lazio, Righini “Riduzione del debito e più risorse ai territori”





ROMA (ITALPRESS) – “Due provvedimenti, legge di stabilità e legge di bilancio 26-28 con tante novità che introduciamo, prima tra tutti ovviamente la riduzione del debito. Questo ci consentirà di liberare importantissime risorse. Il piano straordinario per la coesione regionale da 486 milioni di euro ci permetterà di investire sul territorio per sostenere i comuni in importanti attività di manutenzione e piani straordinari di investimenti che consentiranno alla nostra regione di essere più solida e più forte”. Lo ha detto l’assessore al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini, a margine dei lavori del Consiglio Regionale per l’approvare del bilancio.

