Lazio travolgente, successo per 5-1 in casa del Como

ROMA (ITALPRESS) – Brilla ancora la Lazio nel segno del “Taty” Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall’ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell’1-5 biancoceleste sul campo di un Como mai domo. Un successo che permette ai capitolini di portarsi al terzo posto a quota 19 punti, in compagnia di Atalanta e Fiorentina. Pesante, invece, il casalingo per i lariani di Fabregas. Il tecnico spagnolo conferma Cutrone con il trio Strefezza-Paz-Fadera alle sue spalle, mentre Baroni deve ancora fare a meno di Zaccagni, a cui si è aggiunta l’assenza di Rovella: in campo Noslin e Vecino. Inoltre, prima da titolare in campionato per Pedro, con Dia che parte dalla panchina. I biancocelesti provano da subito a imporre il proprio ritmo e a pungere con Castellanos dopo pochi minuti. L’argentino è protagonista prima della mezz’ora con una sponda di testa che trova il tocco di mano di Dossena: Pairetto assegna il rigore ai biancocelesti dopo l’on-field review. Dal dischetto va proprio Castellanos, che realizza calciando all’incrocio. Il Como subisce il contraccolpo e la Lazio ne approfitta con il solito Tavares che al 31′ serve l’assist a Pedro, che batte un non perfetto Audero. Il Como si vede solo nel finale di tempo con la sponda di Dossena che per un soffio non trova Goldaniga, anticipato da Provedel.

Al rientro dall’intervallo, Fabregas inserisce Da Cunha per Fadera e la squadra di casa cambia volto, guadagnando metri e accorciando al 53′ con la splendida rovesciata di Mazzitelli, con il pallone che scavalca Provedel e bacia il palo interno, prima di insaccarsi in rete. L’ingenuità di Braunoder, che al 62′ commette un secondo fallo da ammonizione lasciando i suoi in dieci, sembra interrompere l’inerzia a favore del Como, ma tre minuti più tardi è troppo irruento anche Tavares, che si merita a sua volta il secondo giallo e ristabilisce la parità numerica. Al 72′ Patric prova a mettere in ghiaccio la partita realizzando il terzo gol biancoceleste insaccando sul secondo palo dopo una spizzata di Dia sull’angolo battuto da Pedro. Cutrone prova a riaprire vestendo i panni dell’uomo assist, ma prima Engelhardt e poi Cerri sprecano tutto mandando sul fondo da posizione centrale con la porta spalancata. All’81’, Castellanos batte Audero in uscita sfruttando l’assist di Dia, mentre nel recupero è Tchaouna siglare l’1-5 finale, che permette alla Lazio di rimanere a -2 dal secondo posto occupato dall’Inter, mentre il Como, nonostante la buona prova complessiva, conserva appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).