L&B Capital, Moratti lancia il polo degli investimenti green

Nasce L&B Capital Sgr, una nuova realtà nel panorama del risparmio gestito, con l’ambizione di diventare protagonista nel settore degli investimenti alternativi, ponendo particolare attenzione alla transizione energetica. A guidare il progetto sarà Angelo Moratti, che entra nel capitale di Banca Ifigest diventandone uno dei principali azionisti privati, oltre ad assumere la presidenza della nuova società di gestione.

L’operazione prende forma attraverso l’acquisizione di Milano Investment Partners (Mip) – specializzata in venture capital – da parte di Soprarno Sgr, società del gruppo Ifigest. Il trasferimento avverrà tramite Angel Capital Management, holding fondata da Moratti, che cederà il cento per cento di Mip. Il nuovo polo dell’asset management gestirà masse per circa 2 miliardi di euro, unendo il know-how di Mip nel private equity con l’esperienza di Soprarno nei fondi Ucits.

Il vero motore del progetto è però la svolta green. Nel luglio 2024 è stato lanciato IRR – Italian Renewable Resources, un fondo dedicato alla transizione energetica, in cui Angelo Moratti ha avuto un ruolo chiave come seed investor. Il fondo ha già raccolto 240 milioni di euro su un obiettivo di 280 milioni entro fine anno, segno evidente dell’interesse crescente da parte degli investitori verso soluzioni sostenibili e innovative.

L’ingresso di Moratti rappresenta non solo un apporto di capitale, ma anche l’arrivo di relazioni strategiche internazionali, elemento di grande valore per rafforzare l’offerta di private banking del gruppo, da sempre vicino al tessuto imprenditoriale italiano.