Ecco le 120 Imprese Vincenti: si conclude a Milano con Boccia il roadshow di Intesa Sanpaolo

Sono 120 le aziende protagoniste della tappa conclusiva di Imprese Vincenti. Dopo Padova, Torino, Roma, Napoli, Firenze e Bergamo, il tour torna a Milano, da dove lo scorso maggio era partito per valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. Martedì17 maggio, al Teatro Parenti di Milano, si celebrano varietà ed energia delle imprese italiane. Vincenti perché hanno saputo crescere e consolidare la propria posizione sul mercato grazie a un insieme di strategie evolute in termini di internazionalizzazione, innovazione, valorizzazione delle competenze e dei talenti del proprio capitale umano. A Milano è prevista la presenza – tra gli altri – del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del presidente e ad di Moncler, Remo Ruffini, e del responsabile della Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese. Imprese Vincenti è un programma di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Bain&Company, Elite e Gambero Rosso.