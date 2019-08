Le 5 piattaforme di pagamento online più sicure

Come cliente di un ecommerce, di un casinò online o di un sito in cui stai per inserire i dati della tua carta di credito è legittimo che ti aspetti un’esperienza di pagamento fluida e soddisfacente, senza intoppi e avendo la massima garanzia di sicurezza.

Qual è l’elemento chiave per garantire un’esperienza di acquisto positiva? Una piattaforma di pagamento solida, ossia un’applicazione di terzi (non propria del sito su cui stai effettuando l’acquisto) che offre un sistema semplice per processare i pagamenti.

Come funzionano le piattaforme di pagamento online

Cosa succede nel lasso di tempo tra il momento in cui introduci i dati della tua carta di credito e quello in cui il proprietario del sito su cui stai facendo l’acquisto riceve i tuoi soldi?

La piattaforma di pagamento fa da intermediario processando l’informazione introdotta da te e garantendo l’autorizzazione o il compimento dei pagamenti realizzati sull’ecommerce.

L’elemento essenziale di una piattaforma del genere è il fatto che cripta i dati sensibili come il numero della carta di credito e rispetta standard che garantiscono la sicurezza dei dati, certificando così transazioni sicure tra te e il negozio.

Ben il 46% dei casi di abbandono del carrello in un ecommerce avvengono durante il processo di pagamento, è quindi fondamentale sia per te che per il sito su cui stai per effettuare l’acquisto che durante questo processo non avvengano imprevisti.

Quali sono allora le migliori piattaforme di pagamento di cui fidarsi quando si trovano su un ecommerce o in un qualsiasi sito?

Le migliori piattaforme di pagamento online

Paypal

Veterano negli ecommerce, è uno dei metodi di pagamento più ampiamente utilizzati. PayPal è un servizio nato per rendere più semplici e veloci i pagamenti su internet, permette infatti di effettuare online trasferimenti di soldi e senza fornire il numero della carta di credito o le coordinate del proprio conto bancario.

PayPal offre protezione contro le frodi e supporto online. Richiede la creazione di un profilo e, sui siti che supportano direttamente PayPal, si può completare il pagamento semplicemente cliccando sul pulsante con il logo e inserendo la password del proprio account.

In molte piattaforme è possibile vincolare il proprio account a quello di questa piattaforma, come per esempio per ricaricare il conto con PayPal (come nel caso del conto gioco del sito di Starcasinò) o come effettuare i pagamenti in pochi click, senza dover inserire ogni volta i propri dati bancari o quelli della carta di credito.

Stripe

Disegnato proprio per gli ecommerce e sbarcato di recente in Italia , è ricco di funzionalità e viene utilizzato da giganti dell’online come Slack, Pinterest o OpenTable.

Ti permette di fare acquisti con un tweet e di salvare informazioni come il numero della carta di credito per effettuare pagamenti con un semplice click.

Amazon Pay

Una piattaforma solida e stabile che ti risulterà familiare se possiedi un account Amazon. Funziona molto bene anche da mobile ed è disponibile in versione adattata ad ogni tipo di dispositivo.

Google Wallet

Il gigante di internet non è rimasto al margine ed offre anch’esso ai suoi utenti la possibilità di effettuare acquisti attraverso la sua piattaforma di pagamento online. Google Wallet permette di trasferire soldi proprio come fa PayPal ed è inoltre connessa all’account Google dell’utente offrendo un’infinità di possibilità.

Dwolla

Una delle migliori piattaforme di pagamento online che si presenta come una soluzione simile al bonifico bancario, i proprietari di negozi online possono accettare pagamenti bancari dei loro clienti in pochi secondi. Perfetta per pagamenti anche da smartphone o tablet.

Queste sono alcune delle numerose piattaforme di pagamento che si possono trovare online al momento di effettuare un acquisto su internet, ci auguriamo che questo articolo ti risulti utile nel caso in cui sia in procinto di comprare un servizio o un prodotto su un sito web.