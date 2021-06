Le Agenzie di viaggio della Campania contro Easyjet e Ryanair. Cesare Foà interpella il Garante della concorrenza

“Alcune compagnie aeree come Easyjet e Ryanair hanno chiuso le porte alle Agenzie di viaggi in relazione alla possibilità di prenotazione e acquisto di biglietti aerei dai loro siti ufficiali, limitando le prenotazioni B2B per il solo tramite di Gds, aggregatori e gestionali simili a costi maggiorati. Questa decisione sembrerebbe essere stata adottata con l’unico scopo di estromettere le Agenzie di viaggi – vero motore del turismo – dalla concorrenza di mercato”. Ad affermarlo è Cesare Foà, presidente di Advunite e di Aidit Federturismo Campania, che aggiunge: “Il sacrificio sostenuto dagli agenti di viaggi, che si sono spesso trovati ad acquistare biglietti aerei, senza vedersi riconosciute le commissioni, per il solo desiderio di soddisfare il cliente, viene vanificato da EasyJet e Ryanair le quali asseriscono di aver riscontrato difformità sulle prenotazioni da parte degli intermediari di viaggio e invitano i clienti a prenotare esclusivamente dai propri siti”.

Si tratta di dichiarazioni, secondo Foà che alludono “a condotte fraudolente poste in essere dagli agenti di viaggio nei confronti delle due compagnie”, dichiarazioni che “minano fortemente la lealtà e l’onorabilità della nostra categoria, sempre più spesso impegnata ad informare i clienti dei loro diritti in merito a ogni disagio sofferto”. Per Foà non è tuttavia questo il vero motivo “per il quale EasyJet e Ryanair hanno deciso di estrometterci dal mercato”. “L’atteggiamento delle due compagnie – continua – è quello di equiparare le prenotazioni effettuate dalle Agenzie di viaggi con quelle dei siti Ota o di screen scraping, rifiutando, per tale assurda ragione, di rimborsare i passeggeri che li hanno richiesti. Con l’ausilio e la partnership del team di “Avvocati in Viaggio”, abbiamo provveduto ad informare tempestivamente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato della pratica scorretta perpetrata a danno dei nostri rappresentati da parte di EasyJet al fine di tutelarne diritti e interessi. Provvederemo legalmente anche nei confronti di Ryanair – più volte sanzionata dai principali Tribunali Europei per tale condotta – qualora le nostre voci non dovessero essere ascoltate “. “Tutto ciò – afferma Foà – non solo è inaccettabile dal punto di vista etico, soprattutto in un periodo storico nel quale gli operatori economici risultano essere la categoria più colpita dall’emergenza della pandemia, ma configura anche un abuso di potere contrattualistico della compagnia aerea sul mercato. Il comportamento e le dichiarazioni di Easyjet e Rynair, le compagnie maggiormente rappresentative in Italia, evidenziano dunque una volontà precisa di colpire l’intero settore degli agenti di viaggio e di minare il rapporto tra questi ultimi e i loro clienti, vere vittime di questa battaglia illogica. Ecco perché le associazioni di categoria hanno il dovere di farsi sentire per salvaguardare i diritti degli associati e dei loro clienti. Se tarpano le ali alle Agenzie di viaggi, il Turismo perde l’occasione, in vista di una futura ripresa di spiccare di nuovo il volo”.