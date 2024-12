Le arti nel Settecento campano, ciclo di seminari alla Pinacoteca del Seminario Vescovile di Aversa

Riprende ad Aversa il ciclo di seminari storico-artistici ideato e avviato 2022 dal Museo Diocesano in collaborazione con l’Associazione culturale “In Octabo”. Giovedì 5 dicembre, infatti, si terrà il quinto incontro del “Seminario di Studi e Ricerche sulle Arti in Età Moderna”, ospitato presso la Pinacoteca del Seminario Vescovile a partire dalle 17.30. L’evento, dal titolo Aversa e Terra di Lavoro nel secolo dei Lumi, sarà dedicato alle vicende della Chiesa e delle Arti nel secolo dei Lumi in Campania, con particolare attenzione agli aggiornamenti degli studi storico-artistici nella Diocesi di Aversa, afferma la curatrice Paola Improda. In occasione del seminario saranno eccezionalmente esposti il Tabernacolo della Cattedrale, opera dell’argentiere Aniello Guariniello (1757) e alcuni pregevoli volumi dell’Archivio Storico Diocesano e della Biblioteca Vescovile ‘Paolo VI’ di Aversa. Dopo i saluti del Vescovo di Aversa, S.E.R. Mons. Angelo Spinillo, del Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, del Soprintendente ABAP per le province di Caserta e Benevento, arch. Mariano Nuzzo, e del prof. Giulio Santagata, presidente dell’Associazione ‘In Octabo’, spetterà a Mons. Ernesto Rascato, delegato ai Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Aversa, il compito di introdurre e moderare l’incontro. Relatrice d’eccezione sarà Maria Gabriella Pezone, ordinario di Storia dell’architettura presso l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, autrice dell’imprescindibile monografia sull’autore della rifatione settecentesca della cattedrale S. Paolo: “Carlo Buratti. Architettura tardo barocca tra Roma e Napoli”, Firenze 2008.