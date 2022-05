Le associazioni al sindaco Coppola: Centri di alta formazione per il turismo, candidiamo Sorrento

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dalle associazioni della filiera turistica della Penisola sorrentina al sindaco di Sorrento Massimo Coppola in occasione del Forum Ambrosetti

Gentile Sindaco Coppola

Vogliamo esprimerle, in rappresentanza della filiera turistica della Penisola sorrentina, il nostro sincero apprezzamento per aver organizzato il 13 e il 14 maggio a Sorrento il Forum “Verso Sud”. Una due giorni in cui il Mezzogiorno sarà centrale con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio, di ministri, leader europei e imprenditori. Un’altra occasione importantissima per accendere i riflettori del mondo intero su Sorrento.

Sarebbe importantissimo se durante questo straordinario appuntamento, Lei potesse avanzare la candidatura di Sorrento quale sede di uno dei 3 Centri di Alta Formazione per il Turismo, recentemente annunciati dal Ministro del Turismo Garavaglia.

Sarebbe un riconoscimento alla storia, alla tradizione e alla cultura dell’accoglienza della “nostra” Sorrento che sono riconosciuti e apprezzati dal turismo internazionale.

Confidiamo in Lei.

Grazie.

Firmato

Sergio Fedele, presidente Atex Campania

Franco Cappiello, presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina

Vincenzo Ercolano, presidente Confcommercio Sorrento

Marinella Longobardi, presidente provinciale Stabilimenti Balneari

Nino Fiorentino, Associazione Guide Sorrento

Giovanni Rosina, Associazione Charter

Mauro Di Maio, presidente nazionale Le Chiavi d’Oro Faipa

Giulio Galano, presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Fabio Colucci, presidente Club dei 500

Salvatore Severi, presidente Associazione Cuochi Penisola

Annamaria Staiano, Associazione Italiana Housekeeper

Luigi Gargiulo, presidente Aibes