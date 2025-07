Le associazioni turistiche: Si candidi Sant’Agnello a Capitale rurale italiana 2025

Le Associazioni Atex Campania e Exsa ( Extralberghiero Sant’Agnello) hanno chiesto all’Amministrazione comunale di Sant’Agnello di valutare la presentazione per la candidatura a “Capitale Rurale Italiana 2025”. “Il bando, la cui scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2025, rappresenta un’occasione unica per questo territorio di affermare il suo ruolo centrale in ambito rurale, agricolo e turistico, a livello nazionale”, scrivono i presidente di Atex Campania e Exsa S. Agnello, Sergio Fedele e Mariano Somma. “Siamo convinti che Sant’Agnello, con il suo patrimonio agricolo, la rete di piccoli produttori locali, la qualità delle sue colture tradizionali e l’impegno crescente verso un turismo sostenibile e consapevole, possieda tutti i requisiti per aspirare con merito a questo riconoscimento. I principali vantaggi derivanti da tale partecipazione sono: visibilità nazionale e internazionale per il territorio e per le sue eccellenze rurali; opportunità di finanziamenti dedicati per lo sviluppo locale, la promozione delle tradizioni agricole e la valorizzazione del paesaggio; coinvolgimento attivo della comunità, dei giovani, degli operatori agricoli e turistici in iniziative di rigenerazione rurale; incentivo alla destagionalizzazione del turismo, attraverso eventi, itinerari tematici ed esperienze rurali.

Le nostre associazioni sono a piena disposizione per supportare il Comune nella fase preparatoria della candidatura, mettendo a disposizione competenze, contatti e materiali utili a costruire un dossier convincente e radicato nel tessuto locale”.