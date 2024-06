Le aste-evento di Affide, per appassionati di orologi di lusso e Swatch

Organizzate dalla società attiva nel credito su stima e aste preziosi

Roma, 21 giu. (askanews) – E’ stata un’asta speciale di orologi di lusso quella organizzata da Affide, società italiana del gruppo Dorotheum, nello storico Palazzo del Monte di Pietà. Appassionati, collezionisti e investitori si sono contesi 115 orologi di marche come Audemars Piguet, Rolex, Omega per un totale aggiudicato di oltre 500mila euro. Un’asta, quella di Affide, in cui i vantaggi sono sia per il venditore che per il compratore.”Noi vogliamo vendere e valorizzare il più possibile il valore dell’oggetto del nostro cliente. – ha spiegato Rainer Steger, Direttore generale Affide – Rispetto a un commerciante, dove io solo posso venderlo, che è solo lui che mi fa una proposta, noi invece non gli facciamo una proposta, fissiamo solo una base d’asta e poi sono gli altri clienti che fanno il prezzo. Invece per il compratore il gran vantaggio è comunque: compro di solito degli oggetti di seconda mano, usati, però noi garantiamo per la bontà di questo oggetto, per cui rispetto ad un acquisto nuovo i prezzi sono meno della metà”. E oltre al fatto che alcuni orologi sono introvabili nuovi, perché la richiesta è maggiore dell’offerta, c’è il fascino crescente del vintage che attira i compratori e che favorisce un’economia circolare.Affide è la maggiore società attiva nel campo del credito su stima in Italia e a livello europeo, con 300.000 clienti e personale super esperto nelle valutazioni. E’ inoltre uno dei più grandi operatori in Italia nel settore “Aste preziosi” con circa 300 aste e 40.000 gioielli e orologi venduti ogni anno. “Noi facciamo credito su pegno, per cui da noi non si portano oggetti da vendere, da noi ci portano gli oggetti per chi chiede un prestito. – ha specificato Steger – Il 95% dei clienti ritornano e riscattano il loro bene e il 5% dei nostri clienti invece decide, o non vuole, o non può, riscattare e noi vendiamo all’asta per conto suo”. E dopo gli orologi di lusso Affide ha organizzato un’asta-evento per tutt’altro tipo di appassionati, mettendo in vendita 100 Swatch da collezione e il direttore Affide ha rivelato: “Si rivolge proprio a un pubblico molto molto diverso, però abbiamo visto che ha scaturito un interesse pazzesco”.