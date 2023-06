La città di Milano si risveglia alle prime luci dell’alba nel segno della 1000miglia. La storica competizione motoristica, arrivata il 16 giugno in piazza del Duomo, è ripresa la mattina del 17 giugno per l’ultima tappa verso Brescia. Una coincidenza importante il passaggio della gara davanti alla sede dell’Automobile Club Milano, proprio in occasione del 120esimo anniversario dalla sua fondazione.

