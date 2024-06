Le avventure di un innovatore, Federico Marchetti si racconta agli Incontri di Valore di Pompei

Federico Marchetti, il fondatore della piattaforma e-commerce Yoox, colui che è stato definito dal New York Times “l’uomo che ha portato la moda sul web”, è stato, mercoledì 5 giugno, il 74° ospite degli Incontri di Valore, la rassegna fondata e diretta da Nicola Ruocco, e giunta ormai alla sua sesta edizione. Accolto da un pubblico di quasi 150 persone, Marchetti ha presentato, con il patron Nicola Ruocco, il suo libro, divenuto rapidamente un best seller, “Le avventure di un innovatore”, edito da Longanesi.

“Marchetti – ha ricordato Ruocco – è una delle massime personalità imprenditoriali italiane ed europee. Ha rivoluzionato l’industria della moda negli ultimi 20 anni, trasformando l’esperienza dello shopping di beni di lusso attraverso il digitale, l’intelligenza artificiale, il riconoscimento visivo e i big data. Il suo approccio pionieristico ha unito l’innovazione tecnologica con il talento umano e la creatività. Tra le pagine del suo libro, scorre la storia personale dell’uomo e del suo straordinario successo internazionale ottenuto puntando tutto su digitale e innovazione, ma senza mai perdere di vista la creatività e la soddisfazione del cliente, oltre all’impegno nelle cause sociali e nel rispetto della natura”.

“La storia di Marchetti rappresenta l’emblema valoriale per definizione – ha ancora detto Ruocco -. Credere nell’innovazione, pianificare e progettare, assieme all’intuizione di creare un qualcosa di speciale: sono questi gli stimoli che servono agli aspiranti imprenditori e alle tante startup che si cimentano oggi sul mercato. Il successo di Marchetti, che ringrazio di cuore, incoraggia i giovani a credere in se stessi e a non avere paura. Non c’è oggi messaggio valoriale più importante”.

All’incontro assai atteso con Federico Marchetti, oggi il più giovane Cavaliere del Lavoro in Italia e presidente della Fashion Task Force di re Carlo III, hanno partecipato tanti professionisti e numerosi giovani. “Il futuro sono le persone e i loro talenti, e non dobbiamo avere paura di sbagliare – ha affermato Federico Marchetti intervistato da Ruocco -. Noi siamo avvantaggiati perché qui abbiamo il valore assoluto della bellezza racchiusa nel Made in Italy, che può offrire un grande vantaggio competitivo. I giovani devono avere fiducia e imparare ad essere più avventurosi”. Marchetti “ha poi ringraziato Nicola Ruocco per la piacevole serata complimentandosi “per la significativa rassegna che ha fondato”.

Attesi nei prossimi giorni tanti altri ospiti, tra i quali Federico Rampini (Corriere della Sera), Maurizio de Giovanni (scrittore), Anna Vagli (criminologia), Eleonora Cecere (ex valletta di Non è la Rai), Giulio Leoni (storico, scrittore), Francesco Paolo Oreste (scrittore). Ma Ruocco assicura che non mancheranno altre sorprese.