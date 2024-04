Le bioplastiche una risorsa per l’agricoltura

ROMA (ITALPRESS) – L’uso delle bioplastiche compostabili in agricoltura permette di realizzare processi produttivi rispettosi dell’ambiente. Questo il tema al centro del convegno che si è svolto al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dal titolo “Bioplastiche compostabili: una risorsa per l’agricoltura, un vantaggio per l’ambiente”, promosso da Fondazione UniVerde in collaborazione con Rete Nazionale Istituti Agrari e con la main partnership di Biorepack.

