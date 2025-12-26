Le buone maniere sono sempre d’effetto e qualche volta possono riservare gradite reazioni

Anche se talvolta vengono interpretate come una esibizione e anche una forma di ipocrisia, tutto ciò che rientra nell’ampia gamma dei convenevoli, in primis le buone maniere, possono riservare gradite reazioni. È già successo nello specifico in altre circostanze, pertanto chi volesse farne uso, non deve ritenere scontato il risultato, ma almeno deve provare, tanto non costa niente. L’argomento a cui si fa cenno è singolare: Trump e Putin si sono scambiati messaggi augurali enfatici per iscritto, attingendo a repertori di termini adatti alle circostanze. Peraltro ben collaudati in occasioni simili a quella attuale. La memoria va subito al catalogo delle operette perché, nell’ambito dello stesso, trovano spazio diverse situazioni del genere ridotte a spettacolo. Una particolare caratteristica però non si può negare, nel quadro appena abbozzato: sono gli effetti certi che esse lasciano ai destinatari di quel tipo messaggi: “non bastano, ma aiutano”. Qualcosa del genere era usato in una pubblicità televisiva di prodotti dolciari, offerti da una mano fuori campo a una adolescente in evidente crisi d’amore. È evidente che il paragone è del tutto spropositato, ma qualche punto di contatto tra le due situazioni esisteva. Domani è sabato, quindi prefestivo e, a metà della settimana prossima, il 2025, con armi e bagagli, sloggerà. Arriverà il 2026 e subito bisognerà ben indirizzarlo. Senza indugi, per evitare che dopo, repliche pasticciate e improvvisate finiscano per essere adottate inutilmente. Dalla efficacia di durata come tra Natale a Santo Stefano, non oltre.