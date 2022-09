Le certificazioni per qualità, ambiente e sicurezza? Serve un esperto che accompagni le aziende

Ogni azienda è chiamata ad assolvere ad una serie di obblighi “burocratici” in relazione alle certificazioni da ottenere ed aggiornare, principalmente su quattro aspetti fondamentali:

qualità

sostenibilità ambientale

sicurezza

salute

Queste trafile sono, spesso, viste solo come incombenze vere e proprie, ma in realtà, se seguite da professionisti ed esperti della materia, possono diventare la strada per l’innovazione.

Per diventare un esperto nei 4 pilastri dello sviluppo aziendale occorre un percorso di alta formazione specifico e aggiornato.

Time Vision, a questo proposito, ha riorganizzato e potenziato il proprio Master Executive in Quality, Health, Safety and Environment & PNRR Management alla luce delle nuove normative relative ai temi di sicuro interesse per le aziende che vogliano mantenersi competitive ed allineate con gli ultimi standard internazionali nonchè tenersi aggiornate su tutte le novità e gli obiettivi introdotti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I dettagli del Master Executive Time Vision

Il Master, in partenza ad ottobre 2022, è rivolto sia ai giovani laureati che vogliono intraprendere un percorso di alta formazione per arrivare più preparati al mondo del lavoro, che ai professionisti aziendali che vogliono aggiornare le proprie competenze.

Questo è possibile perché tutti i moduli di apprendimento sono:

on line

in formula weekend

con modalità di apprendimento dinamiche e smart, orientate sulle reali esigenze delle aziende partner

acquistabili anche singolarmente

Dopo la fase di teoria, l’apprendimento degli studenti si completerà in azienda, con uno stage di consolidamento delle competenze acquisite.

Oltre ai dettagli operativi, il Master Time Vision ha anche un’altra caratteristica importante, ossia l’accreditamento KHC, prestigioso riconoscimento qualitativo dell’offerta formativa. Gli studenti potranno, infatti, scegliere di seguire solo determinati moduli – fruibili singolarmente – con esame abilitante per la qualifica di internal auditor/lead auditor. Qualche esempio?

La metodologia di Audit dei sistemi di gestione secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 – accreditamento KHC REG. VI 133

L’Audit di II e III parte per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 accreditamento KHC N. REG Q262

L’Audit di II e III parte per i sistemi di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 accreditamento KHC N. REG A263

L’Audit di II e III parte per i sistemi di gestione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro UNI EN ISO 45001:2018 accreditamento KHC N.REG. S256

Sono previste, inoltre, borse di studio e altre agevolazioni economiche fruibili grazie ai fondi interprofessionali a cui le aziende aderiscono.

Le figure in uscita per la guida delle aziende

Come detto, per orientare le aziende nella scelta più giusta e aggiornata in tema di certificazioni, occorre avere le giuste competenze. Le figure in uscita dal Master Executive Time Vision sono:

Responsabile QHSE in azienda

Progettista o Consulente di sistemi di gestione integrati

Auditor o Lead Auditor

Sustainability Manager

Sustainability Practitioner

Sustainability Auditor

PNRR Manager

Per i dettagli: https://www.timevision.it/master/qhse-pnrr-management/