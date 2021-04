Le città e l’esperienza della politica, domani il webinar di Polimina: Veltroni altri ex sindaci a confronto

I Comuni sono il primo presidio dello Stato nel rapporto con i cittadini e “palestra democratica” nella selezione e nella formazione della classe politica. A pochi mesi da una tornata elettorale in grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli, che rappresenteranno una cartina di tornasole per le performance dei partiti nazionali, Walter Veltroni, Sergio Chiamparino, Valeria Mancinelli, Dario Nardella e Leoluca Orlando, ex sindaci di Roma e Torino e primi cittadini in carica di Ancona, Firenze e Palermo, si interrogano – nel quarto incontro promosso dalla scuola di formazione per Architetti della Politica PolìMiNa – sulle possibili nuove esperienze e nuovi equilibri che potranno emergere da quel voto. E si domanderanno se sarà recuperata parte di quella sfiducia nella politica, nella sua affidabilità e nella sua autorevolezza, che affligge il Paese e certamente ne limita lo sviluppo. L’appuntamento, dal titolo “Le città e l’esperienza della politica”, si terrà in modalità webinar da Napoli domani, dalle 10.30, ed è promosso dalla Fondazione Salvatore per i giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l’Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli, per costruire competenze utili “a ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano, in un momento storico di grande fragilità”. I lavori saranno introdotti da Marco Salvatore, presidente dell’omonima Fondazione anima della scuola di formazione per “Architetti della Politica” con baricentro tra Napoli e Milano. Previsti gli interventi dei rettori dei tre atenei coinvolti, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio d’Alessandro; conclusioni di Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato. Modererà l’incontro Massimo Milone, responsabile di Rai Vaticano. Direttore della Scuola PolìMiNa è Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Salvatore, Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d’Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Maurizio Ferrera, Tommaso Edoardo Frosini, Claudia Mancina, Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena Sileoni.