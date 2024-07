Le città in cui si lavora meglio, domani a Napoli la presentazione del rapporto con il sindaco Manfredi

In quali città si lavora meglio? I risultati dell’indagine sono confluiti nel secondo rapporto “Migliori Città del lavoro in Italia” curato dalla Fondazione Aidp – Lavoro e Sostenibilità, in collaborazione con Isfort, e saranno presentati domani, martedi 2 luglio. L’incontro avverrà domani alle ore 17.00 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo e sarà introdotto dai saluti del sindaco Gaetano Manfredi, della presidente della Fondazione Aidp Lavoro e Sostenibilità Isabella Covili Faggioli e della presidente Nazionale Aidp Matilde Marandola. A presentare i risultati saranno Marco Romani e Carlo Carminucci, rispettivamente amministratore delegato e direttore Isfort.

Interverranno, tra gli altri, l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani e l’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta. Le classifiche si basano su molteplici fattori qualitativi di carattere sociale e territoriale per favorire la visibilità delle migliori esperienze e spronare le altre al miglioramento.