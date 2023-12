Le città Ue e il verde, i napoletani sono i meno soddisfatti: il 31% contro una media europea del 67%

Napoli è la città in Ue in cui gli abitanti sono meno soddisfatti degli spazi verdi che offre la città. E’ quanto emerge da una relazione della Commissione europea pubblicata oggi sulla qualità della vita nelle città europee, in cui si dichiara soddisfatto sul tema solo il 31%. L’indagine evidenzia anche che i cittadini del capoluogo campano sono particolarmente scontenti della frequenza dei trasporti pubblici, per la quale è soddisfatto appena il 21%, contro una media europea del 74%. Il rapporto copre le capitali e le altre principali città dell’Ue, dell’Associazione europea di libero scambio (Efta), del Regno Unito, dei Balcani occidentali e della Turchia e si basa su 71.153 interviste condotte in 83 città. L’indagine analizza vari aspetti del benessere legati alla vita urbana, come il lavoro, la mobilità urbana, l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza generale.