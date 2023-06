Le condoglianze dei diplomatici per la morte di Berlusconi

In un comunicato dell’Eliseo – Presidenza della Repubblica, insieme a quello dell’Ambasciata di Francia in Italia di cui l’Ambasciatire Christian Masset, si rende noto quanto segue: : Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei ministri italiano, è venuto a mancare il 12 Giugko 2023 a Milano, all’età di 86 anni. Con il Cavaliere scompare una figura chiave dell’Italia contemporanea, in prima linea della scena politica per molti anni, sin dalla sua prima elezione nel 1994 come deputato, fino all’incarico di senatore che ha occupato fino alla fine. Fondatore del partito Forza Italia, fu tre volte capo del governo italiano, dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006, e dal 2008 al 2011. Legato alla Francia, dove studiò in gioventù, Silvio Berlusconi partecipò, insieme ai suoi omologhi francesi, a riaffermare i legami tra le nostre due nazioni-sorelle, avvalendosi del comune amore per il pensiero, lo sport, le arti, e per il cammino europeo nato da diversi secoli di storia condivisa. Il presidente della Repubblica francese, a nome del popolo francese, invia le sue più sentite condoglianze ai suoi familiari e al popolo italiano. Anche l’Ambasciata cinese di cui il nuovo Ambasciatore rappresentante , lo ha ricordato così : Berlusconi è stato un leader e politico italiano di prestigio internazionale, e ha dato importanti contributi allo sviluppo politico ed economico dell’Italia. Nel corso della sua vita politica ha attribuito importanza allo sviluppo delle relazioni bilaterali sino-italiane. Al coro di messaggi di cordoglio si unisce anche la Russia: – “Siamo sconvolti dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Un grande statista che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia, del mondo e dei rapporti italo-russi. Un visionario, un uomo dalle grandi capacità e dal grande cuore. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, al popolo italiano”. Lo scrive in un tweet l’ambasciata russa in Italia postando una foto in bianco e nero del Cavaliere. Nondimeno da Washington: – “Silvio Berlusconi ha aiutato gli Stati Uniti durante uno dei momenti più difficili della nostra storia. È il ricordo di lui che prevale su tutto il resto, e rimarrà per sempre con noi. Ma sono anche convinto che i successori seguiranno la sua strada, che indicava nell’amicizia e collaborazione con l’Europa e l’America i pilastri della politica estera dell’Italia”. Ai funerali una moltitudine di gente mai vista, ambasciatori in rappresentanza di coloro che non sono potuti essere presenti, diplomatici da tutto il mondo e coloro che la “Milano da bere” speravano si trasformasse in un’Italia fluida e al passo con i tempi.