Le condoglianze del presidente della Regione Lombardia per la morte della regina

Il presidente della Regione Lombardia ha firmato al Consolato generale del Regno Unito di Milano di cui il Console Generale Catriona Graham, il libro delle condoglianze per la scomparsa della regina Elisabetta II. Con questo gesto ha così rappresentato il cordoglio e la vicinanza della Giunta regionale e di tutti i lombardi.

“Un gesto doveroso – ha detto il governatore accolto dal console generale Catriona Graham – che vuole testimoniare la grande considerazione della nostra terra per la regina”. “Sua Maestà Elisabetta II – ha sottolineato – ha sempre dimostrato un grande affetto nei confronti della Lombardia e di Milano, in particolare per il Teatro alla Scala”.

“Perdiamo – ha ribadito – una grande protagonista della storia recente che ha sempre dimostrato dedizione e rispetto per il proprio popolo. La sua disponibilità – ha concluso il presidente – si è evidenziata fino al penultimo giorno della sua vita lavorando per la sua gente e per la sua nazione. Un esempio, per tutti, da seguire”.