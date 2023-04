Le contraddizioni sono destinate a esplodere, sempre e comunque

È con forte preoccupazione che si apprende che i focolai di guerra accesi tre anni fa dalla Russia in Ucraina, che già all’epoca avevano dato idea di non esser poca cosa, allo stato appaiono più vigorosi che mai. Ciò che al momento preoccupa di più, è che essi si sono estesi in maniera non lineare in più parti del mondo. Ne sta venendo fuori, sempre più dichiaratamente, una guerra diffusa, seppure a macchie, su tutto il pianeta, situazione che è altra cosa rispetto alla guerra mondiale anche se altrettanto grave se non più. Quel che è peggio, è che le conseguenze che portano appresso non sono, per così dire, incapsulate, ma lasciano sfuggire schegge più che pericolose il cui effetto, allo stato, è difficile ipotizzare. Con ordine. Nel balletto delle alleanze, storiche e delle ultime ore, man mano che la guerra in corso si sta rafforzando, vanno diventando simili a una vera e propria pièce teatrale. Stanno di fatto prendendo posizione tanto nei confronti del blocco occidentale, quanto di quello orientale, paesi che per un verso o per un altro sono paragonabili, senza molti sforzi, a forme diverse di enclave. Quindi, anche se l’affermazione è tirata un po’ per i capelli, il loro legame può essere assimilato a quello di un’ isola con la terraferma. In particolare, per essere più specifici, come sono la Sicilia e la Sardegna per l’ Italia. È così che un paese come la Corea del sud ha confermato la fedeltà agli Usa e si è data disponibile a aiutare l’ Ucraina con la fornitura di armi e munizioni. Da ricordare che dal cessate il fuoco nei primi anni ’50 con la Corea del nord, in quella regione sono rimaste di stanza , tra Seul e dintorni, oltre 30.000 marines. Ancora più verso oriente, precisamente in Giappone, si sono levati molti scudi in difesa dell” indipendenza di Taiwan. Tanto, formalmente, ancora una volta in ossequio alla democrazia e quindi alla libertà, con precedenza assoluta a quella di pensiero. In effetti, non per tentare di sdrammatizzare lo stato delle cose, ovvero l’ intera vicenda, in maniera proditoria, ma solo per dare un’idea semplice del tutto, si può far riferimento a una enorme partita in atto al gioco del Tris, quello delle X e degli 0, dove ciascuno dei due partecipanti deve cercare di evitare che l’ altro ostacoli il suo tentativo di allineare, tre di seguito in qualsiasi modo, il segno che gestisce. L’ aspetto più inquietante è che, manca un nesso diretto nel rapporto del genere di causa e effetto, in quello che sta diventando sempre più un caso di tutti contro tutti. Quanto emerge dopo un breve esame è che i competitors che si stanno sfidando all’ ultimo sangue per l’ egemonia alla fine sono solo due, l’ America e la Russia. Il resto segue a cascata, dall’una e dall’altra parte. Ciò che più inquieta quanti seguono gli eventi appena accennati è la considerazione che segue. L’ Ucraina è l’unico paese che sta accumulando perdite di civili e militari e distruzione del patrimonio pubblico e privato. Per la Russia la perdita è, in termini umani, limitata ai militari in combattimento e all’armamentario. È a tal punto che la domanda nasce spontanea. È noto che detto armamentario, comprese le munizioni, sono articoli molto costosi e soprattutto realizzati da pochi produttori, i Signori della guerra, che formano così un vero e proprio oligopolio. Solo per completare l’ illustrazione, è un tipo di lavorazione, quella degli articoli bellici, con un valore aggiunto più che alto rispetto a produzioni che impiegano gli stessi materiali. Danno inoltre lavoro a una quantità di manodopera specializzata in linea con le altre produzioni di qualità. Non sarà difficile arrivare a mettere a fuoco che gli interessi di questa limitata categoria sono antitetici a quelli del resto dei comuni mortali. Pertanto c’è da aggiungere che i due protagonisti devono sperare l’uno l’esatto contrario dell’ altro. Il libero mercato prevede e studia questi fenomeni, fermandosi però alla disamina degli effetti e non a ipotesi per eliminare la possibilità del ripetersi. Più di quanto è stato descritto, c’è da porsi un quesito simile per quanto riguarda gli sviluppi delle guerre in esame. Essendo impossibile prevedere gli sviluppi del groviglio che si è creato, si può dare una scorsa a una vecchia pellicola della Serie Guerre Stellari. Quella in cui un ragazzo particolarmente aduso alla utilizzo dei computer, imposta su di uno di essi il gioco del Tris prima accennato con una particolarità. Quel congegno è un potentissimo calcolatore installato all’ interno del Pentagono e dovrà giocare contro se stesso. Iniziata la partita, in men che non si dica il computer esplode e con esso l’ipotesi di affidare a un congegno senza anima la risoluzione di un problema umano. Forse qualcosa si sarebbe potuta risolvere se non si fosse bloccato causa Covid e guerra, l’affinamento della ricerca sull’intelligenza artificiale. Non tutto è perduto, nè mollare la presa potrebbe risolvere il problema. Certo è che l’ ostacolo n. 1 perché si ritorni alla normalità è il tempo. Non riuscì a fermarlo né il Dr Faust né Dorian Gray. Anche questa volta difficilmente andrà in maniera diversa..