Le Conversazioni, domani a Capri serata dedicata al cinema Usa con i registi Aster e Miller

Attesi a Capri gli ospiti del festival Le Conversazioni che interverranno con Antonio Monda da venerdì 4 a domenica 6 luglio presso Piazzetta Tragara. Per una speciale serata dedicata al cinema americano, venerdì 4 luglio alle ore 19, saranno protagonisti il regista e sceneggiatore statunitense Ari Aster insieme al regista Bennett Miller – precedentemente previsto in programma domenica 6 luglio, ma che per sopraggiunti imprevisti sarà anticipato. Ari Aster, classe 1986, è attore, regista, produttore, sceneggiatore e nel 2025 ha presentato al Festival di Cannes il suo nuovo film Eddington, con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal; Bennett Miller, regista e produttore cinematografico statunitense è noto per film come Capote (2005), Moneyball (2011) e Foxcatcher (2014), che gli hanno valso due nomination all’Oscar come miglior regista.

Incontro con Anne Applebaum e Stefano Albertini

Sabato 5 luglio interverrà la storica americana Anne Applebaum, giornalista e autrice di saggi fondamentali sul totalitarismo, nel 2004 vincitrice del Premio Pulitzer per la saggistica.

Domenica 6 luglio il festival chiuderà con una conversazione sul tema del 2025 tra Antonio Monda e Stefano Albertini direttore della Casa Italiana Zerilli-Marimò di New York e professore al Dipartimento di Italianistica della New York University.

Intervistati da Monda sul tema scelto per questa edizione 2025, gli ospiti dialogheranno sulla parola “Tabù”, un invito a esplorare ciò che, nelle diverse culture, epoche e contesti sociali, è stato messo ai margini, vietato o censurato. Un viaggio attraverso i confini del dicibile e dell’indicibile, del lecito e dell’illecito, per interrogarsi su ciò che oggi è ancora considerato un tabù, su come cambiano i limiti morali e culturali, e su quale ruolo abbiano l’arte, la letteratura, il pensiero critico e la creatività nel superare – o preservare – quei confini.

Per l’edizione 2025 sono stati ospiti tra Capri e Napoli, dal 27 giugno al 1° luglio Daniele Mencarelli, Manuel Vilas, Annabelle Hirsch, Fulminacci e Massimo Cacciari.

Il Festival Le Conversazioni, ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, celebra quest’anno la sua 20ª edizione. Il calendario 2025 conferma ancora una volta la forte identità di un festival diffuso che spazia tra diverse città e nazioni. Un festival internazionale itinerante, infaticabile laboratorio di idee che conta ad oggi centinaia di ospiti e che, dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Parigi, Milano, Roma, Napoli, Capri e Palermo.

Da gennaio 2025 sono stati ospiti della ventesima edizione: a Roma Jonathan Safran Foer, Pupi Avati, Nicole Krauss e Sandro Veronesi (MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo); Nicola Lagioia e Melania Mazzucco (Palazzo Merulana); Maurizio Molinari (Hotel de Russie); a Milano, Walter Siti e Gabriele Salvatores (in collaborazione con Triennale Milano); a New York Laurie Anderson, Garth Risk Hallberg, Joshua Cohen, Siri Hustvedt e Anthony Appiah.