Le Cose Nuove: Leone XIV e la Rerum Novarum dell’Intelligenza Artificiale

Il mondo cambia. E la Chiesa risponde. Come sempre, prima di tutti. Ben consapevole dell’eterno paradosso che la abita: istituzione antica, custode di riti millenari, eppure sempre in ascolto dei battiti nuovi del mondo. Lo abbiamo visto anche nell’ultimo conclave: mentre nella Cappella Sistina risuonavano parole in latino, una lingua che molti definiscono “morta”, lì si celebrava — ancora una volta — l’inizio di qualcosa di sorprendentemente vivo. È questa la straordinaria essenza della Chiesa: da oltre duemila anni, proprio mentre appare immobile, sa invece leggere i segni dei tempi e guidare le coscienze attraverso le trasformazioni epocali.

Con l’elezione di Leone XIV, questa missione si rinnova. La scelta di quel nome non è casuale: è un richiamo diretto a Leone XIII, il pontefice che nel 1891, con l’enciclica Rerum Novarum, diede voce ai lavoratori schiacciati dalla rivoluzione industriale. Oggi, come allora, siamo davanti a una nuova rivoluzione: l’intelligenza artificiale. Una forza che promette progresso, ma che porta con sé interrogativi profondi, sociali ed etici.

Leone XIV lo ha detto con chiarezza: il suo nome segna una linea programmatica, un’assunzione di responsabilità nel guidare la riflessione globale sulle sfide poste dall’IA. Come Leone XIII seppe leggere il suo tempo e offrire una bussola morale, così il nuovo Papa intende affrontare il bivio attuale, in cui la dignità umana rischia di essere travolta dalla corsa tecnologica.

E qui si apre la riflessione che porto avanti in questa rubrica Mente, Cuore e Macchina. Perché la sfida non riguarda solo la Chiesa o le istituzioni, ma ognuno di noi.

Siamo pronti a ripensare il senso del lavoro in un mondo dove le macchine possono sostituire l’uomo, non solo nelle mani ma anche nella mente? Come garantire che i benefici dell’IA non si concentrino nelle mani di pochi, aumentando le disuguaglianze? E soprattutto: quale sarà il destino della nostra dignità personale, se il lavoro — che intreccia reddito, identità, appartenenza — dovesse perdere centralità? Domande che oggi toccano anche chi governa la cosa pubblica. Ed è proprio su questo fronte che si concentra il mio contributo nel volume L’evoluzione della formazione nella Pubblica Amministrazione (Rubbettino, prossima uscita) a cura di Stefano Sepe e Walter Anello. Insieme alle voci del Ministro Zangrillo e del Presidente Formez, Giovanni Annastasi, affronto un tema chiave: come può la Pubblica Amministrazione, cuore dello Stato, innovarsi nell’era dell’intelligenza artificiale, mantenendo però saldo il suo compito di servire il cittadino e non la macchina? Come preparare i dipendenti pubblici a “abitare” questo cambiamento e non subirlo? Quali nuove competenze dobbiamo coltivare per trasformare la tecnologia in uno strumento di inclusione e non di esclusione? La scelta di Leone XIV, dunque, suona come un monito e un invito: il progresso va governato, non subìto. La rivoluzione digitale può diventare nuova Rerum Novarum, se avrà al centro l’uomo e non l’automazione fine a se stessa. È qui, tra la mente che analizza, il cuore che custodisce la dignità umana e la macchina che va regolata, che si gioca il futuro. Ed è questa la sfida che Mente, Cuore e Macchina continuerà a esplorare: per aiutare leader e cittadini a non perdere la bussola nell’era dell’intelligenza artificiale.

La rivoluzione è già iniziata. E la Chiesa, ancora una volta, lo ha capito prima di tutti.