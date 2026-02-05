Le criptovalute in Italia: in due anni investitori raddoppiati, portafogli per 2 miliardi di euro

In Italia gli investitori in crypto-attività sono aumentati del 103% negli ultimi due anni, arrivando a 1,4 milioni tra persone fisiche e giuridiche, per un valore complessivo di 2 miliardi di euro. Il cliente tipo ha 1.400 euro in portafoglio e appartiene a fasce giovani: il 64% ha tra 18 e 39 anni, il 37% tra 18 e 29.

La tecnologia che cambia la finanza

Gli asset digitali memorizzati su blockchain stanno rivoluzionando il mondo finanziario. Non si tratta solo di bitcoin: esistono token collegati ad attività, stablecoin e utility token, mentre gli NFT restano ancora fuori dalla regolamentazione.

Mercato e regolamentazione in evoluzione

I VASP italiani sono cresciuti del 58% fino a 166 operatori. Con l’arrivo di MiCA, la transizione verso i CASP regolamentati è in corso, ma in Italia nessuno è ancora approvato, mentre 57 operatori europei possono operare nel Paese. Germania, Olanda e Francia guidano la classifica europea.

Rischi chiari

Gli esperti avvertono: volatilità, liquidità limitata e rischi informatici sono i principali pericoli per gli investitori. Serve prudenza e intermediari qualificati. La tassazione sulle plusvalenze varia: 33% per criptovalute, 26% per prodotti finanziari con crypto sottostanti.

Ora o mai più

Secondo Deloitte, il momento per le imprese di entrare nel digitale è adesso. La chiarezza normativa offre opportunità concrete: chi investe in asset digitali può rafforzare il proprio business e prepararsi a una finanza sempre più digitale e trasparente.