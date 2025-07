Le diatribe di Trump con tutto il mondo e quel che sottintendono

Un tempo era molto adoperato il termine “castigamatti”. Era usato per denominare un particolare tipo di bastone usato nei manicomi per tenere a bada i loro ospiti, qualora fossero andati in particolari escandescenze. È triste ricordarlo, ms

questo era lo spirito di allora. In poco tempo il termine fu traslato sull’ esecutore materiale di tali “trattamenti”. Oggi, meno male, è rimasto legato solo a chi presume di poter avere ragione su un certo numero di persone, non perchè parte di esse è ritenuta non dotata di tutti i venerdì, bensì perchè il Castigamatti ne è convinto e ne fa una questione pressochè personale. Appare chiaro che, di questi tempi, di quel genere di gradassi, in giro per il mondo, se ne possono incontrare diversi. Uno è il loro leader indiscusso: Donald Trump, presidente fortuito degli USA per ben due volte, alle prese con quanto è previsto nel suo man dato. Sta avvenendo così che, già da quando si è insediato, all’inizio dell’anno alla Casa Bianca, egli stia dedicando tutto il tempo a disposizione sua e del suo staff a calibrare punizioni su misura per i paesi che interloquiscono commercialmente con gli Stati a stelle e a strisce di una rozzezza tale che inducono a pensare che il Biondo di Washington abbia perso, insieme a altro, la nozione del tempo. Secondo osservatori ben qualificati, quell’energumeno è convinto che l’umanità stia attraversando una fase stotiva del tipo Medioevo con tutte le conseguenze che ciò comporta. La più insulsa e inadeguata è quella di colpire l’ export verso gli USA a occhi chiusi tutti o quasi i paesi del resto del mondo con Sono vere e proprie sberle. cioè l’applicazione di dazi con percentuali che vanno dal 10 al 100 % del prezzo del bene alla spedizione. Probabilmente Capitan America ha dimenticato o ignora che un uso inadeguato della percussione fiscale, già tante volte ha causato disordini sociali, talvolta gonfiatisi fino a diventare, tra l’altro, anche guerre civili. Per non andare lontano, basterebbe che Trump si accostasse a un libro di storia patria. Rinverrebbe così, a occhi chiusi, l’informazione che gli Stati Uniti d’America divennero una realtà autonoma dopo anni di lotte tra le colonie stesse e tra esse e la Corona Inglese, intorno alla

metà del ‘700. La goccia che fece traboccare il vaso, più confacente al caso i chicchi di grano che fecero debordare il sacco, fu la tassa sul macinato pretesa dal Governo di Sua Maestà Britannica dai Coloni che avevano attraversato l’Atlantico. Non sarebbe sbagliato se il “Regolatore”, così era definito nei film western il mercenario che sistemava questioni di ogni genere, sostituendosi alla legge, desse una ripassata al libro di storia. Non è senza motivo che si usi ancora oggi con immutata validità l’antica espressione: “Historia Magistra Vitae”. Peccato però che in questa particolare circostanza possa fare ben poco.