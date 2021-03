Le dichiarazioni d’amore per la Roma su Hyundai Tucson

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Italia, main global partner dell’As Roma, presenta The Messenger per celebrare il ruolo chiave dei fan nel supporto alla propria squadra del cuore. Il progetto è nato con l’obiettivo di riavvicinare i tifosi ai giocatori, in un momento in cui non hanno la possibilità di andare allo stadio per sostenere e tifare la loro squadra. Per questo, i tifosi giallorossi sono stati invitati da Hyundai Italia e AS Roma a postare sui rispettivi canali Facebook e Youtube una dichiarazione d’amore per la squadra. Una volta raccolti, i messaggi sono stati affidati alla creatività del visual artist Fabio Persico che li ha raffigurati su una Hyundai Tucson, trasformandola in una vera e propria messaggera dell’affetto dei tifosi. Una volta completata l’opera, l’auto è partita alla volta del centro di allenamento di Trigoria, dove è stata accolta dalla squadra, che ha potuto leggere i messaggi d’affetto dei suoi tifosi. Dopo la consegna, nuova Tucson ha ospitato anche gli autografi dei giocatori prima di essere affidata alla Fondazione Roma Cares Onlus di Responsabilità e Sostenibilità sociale dell’As Roma: l’obiettivo è di supportare le diverse iniziative di solidarietà e portare ancora più lontano tutto l’amore della famiglia giallorossa.

