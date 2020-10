Le Digital Academy della Federico II a Bruxelles per i REGIOSTARS 2020

di Rosina Musella

Le Digital Academy della Federico II concorrono a Bruxelles per i REGIOSTARS della 18a Settimana Europea delle Regioni e delle Città nella categoria “Skills & Education for a digital Europe”.

Si è aperta a Bruxelles il 12 ottobre la 18a Settimana Europea delle Regioni e delle Città, evento annuale volto alla scoperta dei progetti che in tutta Europa vengono realizzati attraverso i fondi messi a disposizione dalla comunità europea per il miglioramento e risanamento dell’economia locale. Ogni anno, durante la Settimana, vengono premiati con i REGIOSTARS cinque progetti, appartenenti a cinque diverse categorie, realizzati grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea ed esempi di eccellenza in grado di ispirare approcci innovativi allo sviluppo regionale. Le categorie del 2020 sono: “Industrial transition for a smart Europe”, “Circular economy for a green Europe”, “Skills & education for a digital Europe”, “Citizen engagement for cohesive European cities”, “Youth empowerment for cooperation across border – 30 years of Interreg”.

Quest’anno un’eccellenza tutta italiana Made in Naples quella che concorre tra i finalisti della categoria Skills & Education for a digital Europe: le Digital Academy dell’Università Federico II di Napoli, Polo Tecnologico innovativo presente nella zona di San Giovanni a Teduccio, nato all’interno del progetto di rigenerazione urbana di Napoli Est e, dal 2016, fulcro per lo sviluppo tecnologico della zona e di tutto il Sud Italia.

Per l’occasione, i nostri microfoni hanno raggiunto Mita Marra, Professoressa associata di Politica Economica dell’Università Federico II e coordinatrice

del progetto delle Academy per l’Unione Europea.

Com’è iniziata la sua collaborazione con le Digital Academy della Federico II?

Insieme a Roberto Celentano abbiamo iniziato da più di un anno ad esplorare il tessuto produttivo intorno a San Giovanni e in generale in Campania. Abbiamo condotto uno studio nelle aziende selezionate in collaborazione con Confindustria Napoli e abbiamo provato a ricostruirne i processi di innovazione, in particolare come possano essere influenzati da un intervento di formazione digitale, fulcro dell’attività che si svolge a San Giovanni. Sono stata coinvolta nella formulazione di un progetto che, partito da una prima partnership nata nel 2016 con Apple Developer allargatasi man mano con altre collaborazioni con Deloitte, Ferrovie dello Stato, Cisco e altre realtà, è andato evolvendosi nel tempo, grazie alle relazioni cooperative che si sono create e alle imprese che si sono innamorate del posto e hanno intravisto una grande opportunità nei talenti che stanno emergendo.

Di cosa di occupano le Academy della Federico II e cosa le differenzia dai normali corsi di laurea?

Le Academy non sono corsi di laurea, ma corsi di formazione, in genere della durata di un anno, e non sempre è richiesta una laurea per accedervi. La formazione del discente si svolge in collaborazione con i tutor universitari e le aziende, talvolta nelle aziende stesse, ed essa è l’obiettivo principale delle Academy: i giovani sono posti di fronte a diverse sfide e sono portati a risolverle, sia sviluppando applicazioni digitali poi da commercializzare, sia nel formulare altre idee di progetti, i cosiddetti project work, in collaborazione con le aziende.

È il discente a fare l’Academy, in base alle proprie potenzialità, all’iniziativa e la leadership. I corsi sono molto pratici, ma non manca la somministrazione di nozioni particolarmente sofisticate, rese fruibili anche per coloro che non hanno un’educazione accademica pregressa.

Questa formazione è peculiare perché, oltre ad essere molto versatile e di eccellenza, consente ai formati uscenti di acquisire competenze digitali e abilità traversali, come leadership, management, e capacità di pensiero critico, spendibili nel campo del lavoro e necessarie per far parte di team e squadre multi-disciplinari che riescano ad affrontare le complessità del mondo che ci circonda.

Come sono stati impiegati i fondi dell’UE?

Tutto il complesso di San Giovanni è stato interamente finanziato dai Fondi Strutturali Europei ed è frutto di un lavoro decennale, realizzato grazie alla lungimiranza di alcuni docenti, nello specifico Cosenza e Ventri che, con l’allora rettore Manfredi, hanno colto questa possibilità e con molta pignoleria hanno gestito i fondi convogliati su quest’area. Alcune strutture sono state realizzate ex novo, altre sono nate come ristrutturazione dell’ex stabilimento Cirio, e verranno aggiunti nuovi spazi acquisiti tramite i Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR). Le strutture già realizzate sono moderne, confortevoli, antisismiche, inoltre c’è un parco pubblico aperto sempre alla cittadinanza, divenuto un luogo di aggregazione per la comunità, e in cui sono state recuperate alcune delle tipiche costruzioni industriali dell’epoca: parliamo quasi di archeologia industriale. Inoltre diverse borse di studio, in parte erogate dall’Univeristà, in parte finanziate dal Fondo Sociale Europeo, sono messe a a disposizione dei partecipanti.

Questo è un esempio di spesa di fondi virtuosa, infatti già l’anno scorso siamo stati segnalati come esempio di buona pratica e quest’anno siamo arrivati in finale, il che è già per noi una grande vittoria e il riconoscimento del lavoro svolto finora, che spicca come eccellenza italiana ed è un vanto tutto meridionale.

Quali sono i risultati ottenuti dalle Academy in questi anni in termini di occupazione per gli ex-studenti?

Dal 2016, quando questa avventura è cominciata, abbiamo formato più di tremila persone che hanno concluso un ciclo e, di queste, quasi il 95% sono già occupate. Il digitale consente di creare reti lunghe e corte: guardando il registro delle Imprese Digitali e delle Piccole e Medie Imprese Innovative da poco creatosi in Camera di Commercio qui a Napoli, si nota che le imprese digitali sono in crescita in Campania e alcune di esse testimoniano il fatto di assumere ragazzi provenienti dalle Academy. Non mancano, però, coloro che hanno trovato opportunità lavorative in altre parti d’Italia e all’estero, dove questa domanda è più ampia e consolidata.

Studiando le varie aziende che ho incontrato nell’ultimo anno, posso affermare che esse siano interessate a che tutto il contesto elevi la propria cultura digitale a favore dell’impresa. È un processo virtuoso a cui tutti possiamo prendere parte, creando queste sinergie che vadano a migliorare l’economia del territorio in cui siamo inseriti: questa è la cosiddetta “terza missione” dell’università, saltata all’occhio dei tecnici dell’OCSE che difatti hanno inserito la Federico II tra le aziende universitarie più innovative.