Le diplomazie di Giappone e Italia celebrano la figura di Dante Alighieri

L’Ambasciata d’Italia in Giappone, di cui l’Ambasciatore Giorgio Starace, in raccordo con gli Istituti Italiani di Cultura di Tokyo e Osaka, il Consolato Generale a Osaka ed ENIT ha messo in calendario, per tutto il 2021, oltre venticinque tra iniziative ed eventi dedicati alla figura di Dante Alighieri, nell’anno del 700/esimo anniversario dalla sua morte. “Per celebrare in Giappone la figura del padre della lingua italiana abbiamo inteso mettere a sistema il meglio della nostra offerta culturale con la fitta rete di scuole, università e media giapponesi, certi di raggiungere il grande pubblico locale”, ha spiegato Giorgio Starace, Ambasciatore d’Italia a Tokyo. L’audiolibro su Dante realizzato dalla Farnesina, “Dalla Selva Oscura al Paradiso”, sarà così condiviso con centinaia di istituti scolastici, atenei e scuole di lingua. Tra le iniziative mediatiche sono allo studio collaborazioni con radio e testate locali. L’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo promuoverà inoltre a settembre una tre giorni di studi danteschi e, il prossimo 27 marzo, un webinar in collaborazione con il professor Alessandro Barbero dal titolo “Dante: l’uomo e la sua epoca”. Per promuovere un innovativo connubio con le arti tradizionali giapponesi, sono infine in programma rappresentazioni di spettacoli dal vivo (danza e teatro Kabuki) a tema dantesco.