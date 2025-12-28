Le disuguaglianze dentro le città, ecco i quartieri del disagio: nuovo indice dell’Istat. A Napoli aree critiche Pendino e Mercato

Non è più una media comunale, né un’etichetta appiccicata alle periferie in modo generico. Per la prima volta l’Istat scende sotto la soglia del comune e misura il disagio dentro le città, individuando porzioni circoscritte di territorio in cui fragilità economiche, lavorative ed educative si concentrano in modo sistematico.

Tufello, Tor Cervara, Foro Italico. Mercato, Pendino. Ponte Lambro-Monlué, San Siro.

Nomi che non compongono una classifica nazionale e non pretendono di rappresentare tutte le città italiane, ma raccontano un fatto nuovo: le disuguaglianze urbane hanno finalmente un perimetro misurabile. In alcuni casi coincidono con quartieri riconoscibili; in molti altri attraversano confini amministrativi e restano senza un nome “spendibile”. Ma la svolta è già avvenuta: il disagio non è più astratto, è mappato.

Come l’Istat misura il disagio dentro le città

Il nuovo Indice di Disagio socio-economico di individui e famiglie a livello sub-comunale (Idise) nasce per rispondere a una domanda rimasta a lungo inevasa dalla statistica pubblica: dove si concentrano, dentro le città, le condizioni che rendono strutturale la vulnerabilità sociale.

La risposta non passa da un solo indicatore, ma da una costruzione composita che incrocia nove dimensioni: lavoro, reddito, istruzione, stabilità occupazionale, condizioni familiari, dispersione scolastica, presenza di giovani fuori dai percorsi formativi e di anziani soli senza casa di proprietà. Una definizione ampia, che evita di ridurre il disagio alla sola povertà monetaria.

La scelta metodologica più rilevante riguarda la scala territoriale. L’Idise è calcolato a partire dalla sezione di censimento, ma viene diffuso solo per aggregazioni che garantiscono la tutela della riservatezza. Le Aree Sub-Comunali derivano dalle Basi territoriali 2021; le Aree di Disagio socio-economico in ambito urbano (Adu) sono costruite aggregando sezioni contigue con valori elevati dell’indice, seguendo regole dimensionali e di omogeneità.

Non sono quartieri amministrativi, ma perimetri funzionali all’analisi. Il valore di riferimento è fissato a 100, pari alla media del singolo comune. Un vincolo sostanziale: l’Idise non serve a confrontare Milano con Napoli o Roma con Torino, ma a capire dove, all’interno di ciascuna città, il disagio si addensa rispetto al contesto locale.

Roma, Napoli, Milano e le altre

La prima sperimentazione riguarda 25 comuni, distribuiti lungo tutta la penisola. I dati fanno riferimento al 2021, un anno ancora segnato dagli effetti della pandemia su occupazione e redditi, soprattutto nei territori più fragili.

A Roma l’analisi sulle zone urbanistiche individua valori elevati dell’Idise in aree come Tufello e Tor Cervara; compare anche il Foro Italico, un risultato legato alla specificità del periodo di osservazione e alla presenza, allora ancora registrata nei dati, di insediamenti informali.

A Napoli, dove l’unità di riferimento coincide con i quartieri comunali, il disagio assume una continuità territoriale più ampia. Mercato registra il valore più alto dell’indice, seguito da Pendino, ma la soglia di riferimento viene superata in numerose altre aree del centro storico e della città consolidata. Non un’isola di marginalità, ma una trama estesa di fragilità economiche e occupazionali.

Milano restituisce una configurazione diversa. L’Idise è calcolato sui Nuclei di identità locale, unità più piccole dei quartieri amministrativi. Ponte Lambro-Monlué, nell’estrema periferia orientale oltre la tangenziale, risulta l’area più critica. Valori elevati emergono anche nel quadrante di San Siro, a dimostrazione di come il disagio possa innestarsi anche in contesti urbani meno periferici.

Negli altri comuni inclusi nella sperimentazione, il disagio è altrettanto localizzabile ma meno nominabile. A Torino si concentra in alcune zone statistiche della fascia nord e sud, segnate dalla lunga transizione post-industriale. A Genova le aree più fragili si collocano soprattutto nella Val Polcevera e in ambiti collinari, dove invecchiamento della popolazione e bassa intensità lavorativa si sovrappongono.

Anche città considerate solide come Bologna, Modena, Parma, Padova, Verona e Venezia presentano Adu con valori superiori alla media comunale. Firenze mostra addensamenti circoscritti in aree residenziali esterne al centro storico; Prato riflette le trasformazioni di un tessuto produttivo segnato da lavoro instabile. Perugia restituisce un profilo frammentato, mentre Carpi conferma che il disagio non è esclusivo delle grandi città.

Nel Mezzogiorno, oltre a Napoli, Palermo, Bari, Catania, Messina, Taranto e Reggio Calabria mostrano addensamenti legati a bassi tassi di occupazione, redditi ridotti e fragilità educative. Cagliari e Olbia evidenziano configurazioni influenzate dalla stagionalità del mercato del lavoro, mentre Trieste e Gorizia presentano profili in cui pesa soprattutto la dimensione demografica, con un’alta quota di anziani soli.

Quando il disagio coincide con un quartiere, e quando no

Il rilascio dell’Idise rende esplicita una frattura tra precisione statistica e riconoscibilità pubblica. L’Istat non pubblica un elenco di “quartieri più disagiati”, ma una mappa di aree costruite per intercettare concentrazioni omogenee di fragilità.

Solo in alcuni casi queste aree coincidono con quartieri noti; nella maggior parte dei comuni attraversano confini amministrativi o frammentano quartieri percepiti come unità compatte. È una scelta che privilegia l’aderenza al fenomeno rispetto alla semplificazione: analiticamente solida, comunicativamente più complessa.

Il risultato è una tensione evidente tra geografia vissuta e geografia statistica. Il disagio ha confini misurabili, ma non sempre un nome.

A cosa serve l’Idise

La portata dell’Idise non sta nella denuncia, ma nell’uso operativo. Per la prima volta amministratori, tecnici e servizi sociali dispongono di una base informativa che consente di localizzare il disagio a scala sub-comunale e di scomporlo nelle sue componenti.

L’indice, affiancato dagli indicatori elementari, permette di capire se in una determinata area pesino soprattutto disoccupazione, precarietà lavorativa, fragilità educativa o condizioni abitative. Un livello di dettaglio che consente di superare interventi indistinti e orientare politiche mirate.

Dove prevalgono famiglie senza occupati, il nodo è il lavoro.

Dove emergono dispersione scolastica e giovani fuori dai percorsi formativi, il problema è educativo.

Dove pesa la presenza di anziani soli senza casa di proprietà, la priorità diventa l’accesso ai servizi e alla protezione sociale.

L’Idise non risolve il disagio urbano. Lo rende però meno eludibile, perché sposta l’attenzione dalla media alla differenza e costringe a guardare dentro le città, non solo tra le città.

Ed è qui, più che nelle classifiche, che la nuova mappa statistica dell’Istat è destinata a lasciare il segno.