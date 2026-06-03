Le donne che hanno fatto grande l’Italia, a Napoli la mostra promossa da Mimit e Fondazione Bellisario

Dopo il successo delle prime tappe nazionali, domani, giovedì 4 giugno, arriva a Napoli – al Real Albergo dei Poveri – “Made in Italy: Impresa al Femminile”, la mostra promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e al Comitato Impresa Donna, dedicata alle grandi protagoniste dell’imprenditoria italiana.

L’iniziativa racconta, attraverso fotografie, video e materiali d’archivio, oltre cento storie di imprenditrici italiane da nord a sud, che hanno contribuito alla crescita del Paese in settori strategici come industria, moda, tecnologia, farmaceutica, design, manifattura, editoria e innovazione, superando ostacoli culturali, economici e sociali in contesti tradizionalmente dominati dagli uomini.

Il progetto vede come partner centrale la Fondazione Marisa Bellisario. Nata nel 1989 con l’obiettivo di promuovere la leadership e il talento femminile nel mondo aziendale e dell’innovazione, la Fondazione vanta oltre 36 anni di storia. Attraverso il Premio Marisa Bellisario “Donne che fanno la differenza”, ha conferito un riconoscimento a 640 donne eccellenti nei settori delle istituzioni, dell’economia, dell’imprenditoria e della cultura. Tra queste, figurano anche 100 brillanti laureate in ingegneria, sostenute concretamente in percorsi di carriera tradizionalmente maschili.

In questo contesto, la tappa campana della mostra assume un significato particolarmente rilevante anche alla luce dei dati che raccontano la crescente vitalità dell’imprenditoria femminile sul territorio. La Campania si conferma infatti una delle regioni italiane più dinamiche in questo ambito: oggi le imprese guidate da donne rappresentano il 23% del totale regionale, un dato superiore alla media nazionale del 22,2%, mentre Napoli emerge come uno dei territori più vivaci del Mezzogiorno per numero di startup innovative e nuove attività femminili (fonte: Unioncamere e Camera di Commercio). Tra le imprenditrici campane presenti nella mostra ci sono Vincenza De Maio, Gioia De Simone, Immacolata Stizzo, Laura Cafiero.

«I dati della Campania raccontano una realtà molto diversa dagli stereotipi che per anni hanno accompagnato il Mezzogiorno: oggi sempre più donne scelgono di fare impresa, innovare e creare occupazione anche al Sud. È un segnale straordinario di energia, talento e fiducia nel futuro — sottolinea Lella Golfo Presidente della Fondazione Bellisario —. Allo stesso tempo, però, sappiamo quanto sia ancora necessario continuare a sostenere le donne del Mezzogiorno nell’accesso al credito, nelle opportunità professionali e nella costruzione di percorsi di leadership. Investire sull’imprenditoria femminile al Sud significa investire sulla crescita dell’intero Paese».