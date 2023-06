Le eccellenze alimentari italiane sono le protagoniste del Summer Fancy Food Show 2023 di New York. Al Jacob Javits Convention Center, l’Italian Pavilion è lo spazio espositivo più ampio dell’area internazionale, con oltre 300 imprese e 308 stand. Specialty Food Association, organizzazione senza scopo di lucro per la promozione mondiale del consumo di food di alta qualità, ha collaborato per l’evento con Universal Marketing e ICE.

mgg/gtr