Le energie rinnovabili come catalizzatore per la crescita economica del Sud Italia

Grazia Pingaro, Vicepresidente e responsabile BU Energia di Convergenze Spa Società Benefit, sottolinea la strategicità del sud d’Italia:

“Il Sud Italia rappresenta ad oggi un territorio ricco di potenzialità inespresse per la crescita della produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili. Non è un segreto e neppure un sapere di esperti che le condizioni climatiche favorevoli del Sud Italia, con venti costanti e un’ampia disponibilità di spazi, rappresentano un’opportunità unica per sviluppare impianti di produzione di energia che possano non solo soddisfare il fabbisogno energetico locale, ma anche contribuire in modo significativo alla transizione energetica del nostro Paese.

Investire in energie rinnovabili, potrebbe fungere da catalizzatore per la crescita economica del Sud Italia, creando eventualmente nuovi posti di lavoro e stimolando l’innovazione tecnologica. Inoltre, un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili potrebbe ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, come richiesto dall’Unione Europea, migliorando la sostenibilità ambientale della regione. Per fare un esempio, in Europa ad oggi ci sono circa 1 milione di persone occupate nel settore fotovoltaico, un numero cresciuto a triple cifre negli ultimi anni e la maggior parte di queste persone sono in Spagna Francia, Grecia e appunto Italia. Segno evidente che il contesto ambientale sia un fattore fondamentale per la crescita di questo settore che il Sud Italia dovrebbe cogliere maggiormente.

Per realizzare queste potenzialità, è fondamentale un impegno congiunto tra istituzioni, aziende e comunità locali. È necessario promuovere politiche di incentivazione e semplificazione burocratica che favoriscano gli investimenti nel settore. Solo così potremo trasformare il Sud Italia in un hub energetico di riferimento, capace di attrarre investimenti e talenti, contribuendo al benessere delle comunità e alla crescita economica della regione. La sfida è grande, ma le opportunità sono ancora più ampie.”